Для актера уже стало традицией встречать новый год своей жизни на съемочной площадке .

"Бурлило волнение": Саша Рудинский отметил день рождения на съемках "Первых ласточек" Пресс-служба

Читай также: Елена-Кристина Лебедь поймала преступника, который колол прохожих иглой с ядом

На прошлой неделе стартовали съемки второго сезона сериала «Первые ласточки» (Новый канал). Новая сюжетная линия, новые персонажи и уже полюбившиеся актеры из предыдущего сезона – это только малая часть того, чем порадует премьера «Первых ласточек – 2».

Первый съемочный день выдался очень волнительным для команды. Все без исключения были рады видеть друг друга. Но больше всех волноваться пришлось актеру Александру Рудинскому. Ведь на первый съемочный день «Ласточек» выпал его 24-й день рождения! На площадку Саша приехал около восьми часов утра.

"Бурлило волнение": Саша Рудинский отметил день рождения на съемках "Первых ласточек" Пресс-служба

И хотя в этот момент подготовка к старту съемок шла полным ходом, незамеченным появление «Рудика» не осталось. Он услышал невероятное количество теплых слов и пожеланий, и переобнимался едва ли не со всей съемочной командой. И с таким приподнятым настроением зашел в кадр.

"Бурлило волнение": Саша Рудинский отметил день рождения на съемках "Первых ласточек" Пресс-служба

Саша Рудинский не впервые отмечает день рождения на съемочной площадке «Первых ласточек» (Новый канал). 23-летие актера выпало на конец съемок первого сезона сериала, а вот 24-й год жизни он встретил на старте второго.

Когда я приехал на площадку, все мое внимание сконцентрировалось на том, что и как буду сегодня играть. Ведь ответственность во втором сезоне выросла, персонажи совсем другие. Внутри бурлило волнение, вплоть до первого слова в кадре и до первой отснятой сцены, – поделился Александр Рудинский с Новым каналом. – Но я бы ни за что не отказался от работы из-за дня рождения. Потому я жду каждый новый съемочный день, не хочу оттягивать. Мне не важно, день рождения или Новый год, куда приятнее посвятить это время работе над любимым проектом.

"Бурлило волнение": Саша Рудинский отметил день рождения на съемках "Первых ласточек" Пресс-служба

Читай также: Обнаженное видео Елены-Кристины Лебедь угрожали опубликовать на порносайте

Основное празднование дня рождения Саши прошло в конце рабочей смены. На площадку к имениннику приехали его друзья, одногруппники и возлюбленная Мария Заныборщ, которая месяц назад стала его законной женой. Вместе со съемочной командой они поздравили актера и оторвались по полной.

На съемках именинникам зачастую дарят всякие вкусности, чтобы после смены можно было поднять себе и всей команде настроение, – рассказал Саша Рудинский. – В моем случае так и произошло. В конце рабочего дня мы со съемочной группой собрались прямо на площадке, ко мне приехали жена и друзья – и вместе отметили старт съемок и мой день рождения. "Бурлило волнение": Саша Рудинский отметил день рождения на съемках "Первых ласточек" Пресс-служба Повеселились очень хорошо! Расслаблялись, говорили тосты и настраивались на последующие дни съемок. А потом разрезали большой торт «Первых ласточек». К слову, в первом сезоне на мой день рождения наш режиссер Валик подарил мне футболку. Я носил ее год, практически не снимая. Потому что это очень знаковая вещь меня.

"Бурлило волнение": Саша Рудинский отметил день рождения на съемках "Первых ласточек" Пресс-служба

Ранее мы писали, что известная фешн-фотограф засветила грудь в пикантном наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.