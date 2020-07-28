Шоумен развеселил Сеть новой пародией - на этот раз на слабый пол во время техобслуживания .

"Платить не буду": Остапчука в образе Карины Володиной обслужили на СТО скриншот из видео

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Известный телеведущий, шоумен, стендап-комик Владимир Остапчук развеселил Сеть новой пародией. В Инстаграм Остапчук добавил ролик, в котором, по сюжету, приехал на киевское СТО в образе некой Карины Володиной - девушки с сиреневыми волосами.

В кадре Владимир по-женски капризничает, жалуется на недопонимание со стороны персонала и наконец отказывается оплачивать услуги. В описании к видео шоумен отметил, что работники СТО также повеселились, записывая ролик.

Карина Володина приехала на автосервис🤷‍♀️

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Disclaimer: данное видео это всего лишь невинный юмор ребят из @shockmotorsport, которые профессионально обслуживают автомобили, предоставляя полный спектр услуг.

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У них ещё и гоночная команда есть, девочки 😊

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А вы как считаете, кто круче в машинках разбирается?

🔥если мальчики

🌈 если девочки

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Голосуй за своих😀, - написал Остапчук.

Ранее мы писали, что экс-супруга Остапчука кардинально сменила имидж.

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