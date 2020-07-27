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"Блондинка в законе" Риз Уизерспун показала редкие фото с 50-летним мужем

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Голливудская звезда Риз Уизерспун трогательно поздравила супруга с юбилеем.
"Блондинка в законе" Риз Уизерспун показала редкие фото с 50-летним мужем
"Блондинка в законе" Риз Уизерспун показала редкие фото с 50-летним мужем
Getty Images

Известная американская актриса и продюсер, исполнительница роли Эль Вудс в “Блондинке в законе“ Риз Уизерспун поделилась в Сети редкими семейными фотографиями. Звезда показала снимки со своим мужем агентом Джимом Тотом.

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Свежие кадры актриса обнародовала по случаю юбилея возлюбленного. 27 июля Джим отпраздновал 50-й день рождения. В подборке можно увидеть не только совместные фото супругов, но и их снимки с тремя детьми - с их общим 7-летним сыном Теннесси Джеймсом, а также с 20-летней Авой Элизабет и 16-летним Диконом Ризом Филлиппом от первого брака Риз с актером Райаном Филлиппом.

“С Днем Рождения, мой замечательный муженек, Джим! 💫 Во все, что он делает, он вкладывает 1000%! Тренируется ли он на триатлоне, поддерживает ли своих друзей или любит ли он свою семью, он каждый день отдает все свое сердце многим людям! Я так тебя люблю, JT! #Тыхорошовыглядишьв50“, - написала Уизерспун.

Ранее Риз Уизерспун откровенно рассказала о домогательствах в начале карьеры.

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Теги: Риз Уизерспун
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Источник: Ivоna bigmir)net

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