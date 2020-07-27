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"Сами придумали, сами сняли": Звезда "Орла и решки" выпустила яркий клип-пародию

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Настя Ивлеева появилась в неожиданном образе и спародировала Дуа Липу.

"Сами придумали, сами сняли": Звезда "Орла и решки" выпустила яркий клип-пародию
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Популярная телеведущая, блогер Настя Ивлеева, которая несколько дней назад сообщила, что они с мужем, рэпером Элджеем заразились COVID-19, презентовала яркий клип-пародию.

Тизер ролика в котором Настя появляется в образе исполнительницы Dua Lipa из ее видеоработы Break My Heart, появилась в Инстаграм.

Ивлеева в кадре засветилась в ярких нарядах, танцуя в поезде, на улице и даже в ванной комнате. 

А вот и клип на песню подъехал☄️ сами придумали, сами сняли, ничё не пиздили, ничо не знаю ахахаххахахахахаххаахах #амасевижбл*тьполный #дуалипа ой #настяивлеева (для тех кто в теме)💔, - подписала тизер Ивлеева.

Ранее мы писали, что Настя Ивлеева поразила яркой сменой имиджа. 

 

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Теги: Настя Ивлеева, Орел и Решка, яркие образы звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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