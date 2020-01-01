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Беременная Влада Роговенко боится умереть во время родов

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Участница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) честно рассказала о своих страхах перед появлением малыша .
Беременная Влада Роговенко боится умереть во время родов
Беременная Влада Роговенко боится умереть во время родов
Пресс-служба

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Это сейчас Влада Роговенко – нежная будущая мамочка. А еще год назад она пришла на Новый канал настоящей «пацанкой». Но участие в реалити «Від пацанки до панянки» кардинально ее изменило. Влада остепенилась, встретила любовь и сейчас ждет сыночка. Омрачают интересное положение только страхи, которые не дают покоя девушке.

 Самый популярный совет беременным – не нервничать, но от него я нервничаю еще больше, – признается Влада. – Долго не могла избавиться от опасений по поводу будущего, финансов и быта: они давили так, что я несколько раз билась в слезах и истерике. Самое ужасное в этом — мысль, какой непоправимый вред я причиняю малышу внутри, и от этого становилось только хуже.

Беременная Влада Роговенко боится умереть во время родов
Беременная Влада Роговенко боится умереть во время родов
Пресс-служба

Участница реалити Нового канала признается – в течение беременности ее одолевали самые разные страхи:

В первом триместре у меня была боязнь выкидыша, поэтому я старалась не поднимать ничего тяжелее спортивной сумки и маниакально прислушивалась к любым ощущениям внизу живота, – вспоминает Роговенко. – Я по несколько раз сдавала одни и те же анализы и консультировалась у разных врачей! Все мои страхи воплощались во снах: мне снилось, что я рожаю то рыбу, то выводок крысят, то очень маленького пупса. Сейчас постоянно подталкиваю ребенка в животе, если он слишком долго не двигается, и не могу успокоиться до тех пор, пока не получаю ответный толчок. Волнения и страхи преследуют меня с начала беременности. До родов остается два месяца. Сейчас страхи усилились в два раза. А вдруг я не смогу родить? Если умру во время родов? Или что-то случится с ребенком? Я стараюсь отгонять от себя негатив, но у меня это пока что плохо получается.

Желаем Владе легкого окончания беременности и родов!

А если вы хотите кардинально изменить свою жизнь, как и Влада – welcome на кастинг в пятый сезон реалити «Від пацанки до панянки». Заполняйте анкету на сайте Нового канала.

Ранее мы писали, что Влада Роговенко похвасталась новым авто. 

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