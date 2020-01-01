Беременная певица поделилась забавной фотографией с сыновьями.

"На няне можно сэкономить": Alyosha показала, как сыновья готовятся к появлению сестры instagram.com/alyoshasinger

Известная украинская певица, участница международного песенного конкурса “Евровидение 2010“ Alyosha, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, поделилась в Сети забавным фото с сыновьями.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя исполнительница показала, как 7-летний Роман и 4-летний Марк готовятся к рождению сестры. На свежем снимке можно увидеть, как старший сын Alyosha катает младшего брата в детской коляске.

“Комусь ще хочеться в калясочці покататися, а хтось вже в очікуванні піклування і відповідальності:)“, - подписала кадр звездная мама.

Alyosha показала, как сыновья готовятся к появлению сестры Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый снимок сыновей певицы:

Приколісти маленькі 😂😂😂😂😂

Мамині помічники😍на няні можна і зекономити 😉

Красота💜💜💜💛💛💛

Як же мило😊

Братики мають все випробувати для маленькою принцеси 🤣

Оо, як круто 😍👍😊

Напомним, ранее певица Alyosha кардинально сменила образ для нового видео “Не вона“.

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