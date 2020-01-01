"На няне можно сэкономить": Alyosha показала, как сыновья готовятся к появлению сестры
Известная украинская певица, участница международного песенного конкурса “Евровидение 2010“ Alyosha, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, поделилась в Сети забавным фото с сыновьями.
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На своей странице в Инстаграм 34-летняя исполнительница показала, как 7-летний Роман и 4-летний Марк готовятся к рождению сестры. На свежем снимке можно увидеть, как старший сын Alyosha катает младшего брата в детской коляске.
“Комусь ще хочеться в калясочці покататися, а хтось вже в очікуванні піклування і відповідальності:)“, - подписала кадр звездная мама.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новый снимок сыновей певицы:
- Приколісти маленькі 😂😂😂😂😂
- Мамині помічники😍на няні можна і зекономити 😉
- Красота💜💜💜💛💛💛
- Як же мило😊
- Братики мають все випробувати для маленькою принцеси 🤣
- Оо, як круто 😍👍😊
Напомним, ранее певица Alyosha кардинально сменила образ для нового видео “Не вона“.
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