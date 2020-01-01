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"Увлеклась хной": Бритни Спирс удивила фанов новым фото в купальнике

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На свежем снимке певица позировала с обрисованным телом.
"Увлеклась хной": Бритни Спирс удивила фанов новым фото в купальнике
"Увлеклась хной": Бритни Спирс удивила фанов новым фото в купальнике
instagram.com/britneyspears

Всемирно известная поп-исполнительница, обладательница премии “Грэмми“ Бритни Спирс часто радует поклонников откровенными фотосессиями в бикини. Однако свежее фото артистки показалось фанам весьма странным.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя звезда опубликовала новый кадр, где она запечатлена в раздельном купальнике со змеиным принтом. Тело Спирс полностью обрисованно белыми знаками. По словам певицы, рисунки сделанные хной.

“Так я увлеклась хной!!!! Я думаю, что что рисунок похож на тот, что на втором фото... не уверена, что мои руки на моих бедрах говорят об этом 😂😜🤣 !!! Думаю, я требую внимания 🙄🙄🙄!!!!“, - написала Бритни.

Скриншот

Скриншот

Пользователи Сети принялись искать скрытый смысл в новой публикации знаменитости:

  • Это не Бритни, это не похоже на нее
  • Она требует внимания, потому что она в беде
  • Кто-нибудь еще видит ее руку и живот в синяках?
  • Вы ищете знаки и символы, когда она буквально сказала, что требует внимания в заголовке?
  • Что она имеет в виду, когда говорит, что требует внимания? Хммм
  • Мы должны выяснить скрытые сообщения, которые посылает Бритни

Напомним, ранее Бритни Спирс впервые за 4 года презентовала новый трек.

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Теги: Бритни Спирс
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Источник: Ivоna bigmir)net

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