"Увлеклась хной": Бритни Спирс удивила фанов новым фото в купальнике

На свежем снимке певица позировала с обрисованным телом.

Всемирно известная поп-исполнительница, обладательница премии “Грэмми“ Бритни Спирс часто радует поклонников откровенными фотосессиями в бикини. Однако свежее фото артистки показалось фанам весьма странным.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя звезда опубликовала новый кадр, где она запечатлена в раздельном купальнике со змеиным принтом. Тело Спирс полностью обрисованно белыми знаками. По словам певицы, рисунки сделанные хной.

“Так я увлеклась хной!!!! Я думаю, что что рисунок похож на тот, что на втором фото... не уверена, что мои руки на моих бедрах говорят об этом 😂😜🤣 !!! Думаю, я требую внимания 🙄🙄🙄!!!!“, - написала Бритни.

Скриншот

Скриншот

Пользователи Сети принялись искать скрытый смысл в новой публикации знаменитости:

Это не Бритни, это не похоже на нее

Она требует внимания, потому что она в беде

Кто-нибудь еще видит ее руку и живот в синяках?

Вы ищете знаки и символы, когда она буквально сказала, что требует внимания в заголовке?

Что она имеет в виду, когда говорит, что требует внимания? Хммм

Мы должны выяснить скрытые сообщения, которые посылает Бритни

Напомним, ранее Бритни Спирс впервые за 4 года презентовала новый трек.

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