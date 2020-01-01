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19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море

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Соня Евдокименко выставила фото в купальнике и шелковом кимоно .

19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море
19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море
instagram.com/iamsofiaeve

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Внучка народной артистки Софии Ротару 19-летняя модель и певица Соня Евдокименко показала точеную фигуру на отдыхе.

Девушка добавила несколько ярких кадров с моря. На одном из фото Соня засветилась в купальнике с верхом бандо, поверх которого девушка набросила вышитую рубаху.

Еще на одном снимке Соня соблазнительно позирует в шелковом кимоно. 

Дни, которыми правит солнце ⚜️, - подписала снимки Соня.

19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море
19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море
instagram.com/iamsofiaeve

19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море
19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море
instagram.com/iamsofiaeve

Ранее мы писали, что внучка Ротару показала домашний образ в карантин. 

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Теги: соня евдокименко, София Ротару, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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