19-летняя внучка Ротару показала точеную фигуру на море
Соня Евдокименко выставила фото в купальнике и шелковом кимоно .
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Внучка народной артистки Софии Ротару 19-летняя модель и певица Соня Евдокименко показала точеную фигуру на отдыхе.
Девушка добавила несколько ярких кадров с моря. На одном из фото Соня засветилась в купальнике с верхом бандо, поверх которого девушка набросила вышитую рубаху.
Еще на одном снимке Соня соблазнительно позирует в шелковом кимоно.
Дни, которыми правит солнце ⚜️, - подписала снимки Соня.
Ранее мы писали, что внучка Ротару показала домашний образ в карантин.
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