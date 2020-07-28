Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке
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Популярная певица Тина Кароль засветилась в пикантном наряде в киевском метро. Кадры со съемок нового проекта для телеканала Украина появились на странице фан-клуба Кароль в Инстаграм.
Тина стала участницей перфомансов, которые записали на разных столичных локациях и покажут в эфире “Украины“ 24 августа ко Дню Независимости.
В кадре звезда спускается на эскалаторе в пикантном наряде - блестящая юбка звезды просвечивается и позволяет рассмотреть стройные ноги Кароль.
В публикации отметили, что в праздничком эфире Кароль исполнит хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь».
Тина Кароль в киевском метро во время съёмок ко Дню Независимости Украины для телеканала «Украина»! Тина отшутилась: «Обычный день. Просто едем». Во время выступления певица исполнила свои хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь». Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале «Украина». #тинакароль
Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила Сеть откровенным нарядом.
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