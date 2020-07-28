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Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке

Комментариев: 2
Звезда приняла участие в проекте телеканала Украина, который выйдет в эфир 24 августа 2020.

Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке
Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке
instagram.com/tinakarol_fantina

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Популярная певица Тина Кароль засветилась в пикантном наряде в киевском метро. Кадры со съемок нового проекта для телеканала Украина появились на странице фан-клуба Кароль в Инстаграм.

Тина стала участницей перфомансов, которые записали на разных столичных локациях и покажут в эфире “Украины“ 24 августа ко Дню Независимости.

В кадре звезда спускается на эскалаторе в пикантном наряде - блестящая юбка звезды просвечивается и позволяет рассмотреть стройные ноги Кароль. 

В публикации отметили, что в праздничком эфире Кароль исполнит хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тина Кароль в киевском метро во время съёмок ко Дню Независимости Украины для телеканала «Украина»! Тина отшутилась: «Обычный день. Просто едем». Во время выступления певица исполнила свои хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь». Телеверсию праздничных перформансов украинских звёзд на разных локациях Киева зрители увидят уже 24 августа на телеканале «Украина». #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina)

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила Сеть откровенным нарядом. 

 

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Теги: Тина Кароль, наряды звезд, киевское метро
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (2)
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igorevich777    28.07.2020, 13:12
Оценка:  0
igorevich777
Ух... накинула килограмчиков. Прозрачная юбка не её
Diller111    28.07.2020, 12:55
Оценка:  +1
Diller111
Где маска, ёпта???!
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