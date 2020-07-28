Звезда приняла участие в проекте телеканала Украина, который выйдет в эфир 24 августа 2020.

Тина Кароль проехалась в киевском метро в прозрачной юбке instagram.com/tinakarol_fantina

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Популярная певица Тина Кароль засветилась в пикантном наряде в киевском метро. Кадры со съемок нового проекта для телеканала Украина появились на странице фан-клуба Кароль в Инстаграм.

Тина стала участницей перфомансов, которые записали на разных столичных локациях и покажут в эфире “Украины“ 24 августа ко Дню Независимости.

В кадре звезда спускается на эскалаторе в пикантном наряде - блестящая юбка звезды просвечивается и позволяет рассмотреть стройные ноги Кароль.

В публикации отметили, что в праздничком эфире Кароль исполнит хиты «Україна – це ти», «Сдаться ты всегда успеешь», «Ноченька», «Выше облаков», «Иди на жизнь».

Ранее мы писали, что Тина Кароль поразила Сеть откровенным нарядом.

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