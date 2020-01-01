"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии
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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала кадры соблазнительной фотосессии.
В Инстаграм любительница провокаций добавила подборку горячих фото, на которых позирует в стиле суперзвезды Моники Беллуччи. Анна одета в короткое черное платье, чулки и перчатки со "стрелками". А дополняет образ широкий черный чокер и гладко уложенные волосы.
Моника Белуччи стиль 😎
Я похожа на нее? - подписала публикацию Анна.
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Фолловеры отметили, что тоже наблюдают сходство Анны с культовой красавицей кино:
- Люкс😘
- Моника нервно курит в сторонке🔥
- это была последняя капля моей гетеросексуальности.
- Конечно похожа 😍
- ВАААУ, ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ 😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
- ты такая красивая!
- Типаж один 🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Каменских показала соблазнительную фигуру в купальнике.
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