Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии

Комментариев: 0
Певица позировала в образе культовой секс-бомбы - и вызвала восторг в Сети.

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии
instagram.com/maruvofficial

Читай также: Соблазнительная Леся Никитюк почти обнажилась во львовском кафе

Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала кадры соблазнительной фотосессии.

В Инстаграм любительница провокаций добавила подборку горячих фото, на которых позирует в стиле суперзвезды Моники Беллуччи. Анна одета в короткое черное платье, чулки и перчатки со "стрелками".  А дополняет образ широкий черный чокер и гладко уложенные волосы.

Моника Белуччи стиль 😎
Я похожа на нее? - подписала публикацию Анна.

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии
instagram.com/maruvofficial

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии
instagram.com/maruvofficial

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии
instagram.com/maruvofficial

Читай также: "Сексуальная попа": MARUV показала откровенный образ и поразила Сеть

Фолловеры отметили, что тоже наблюдают сходство Анны с культовой красавицей кино:

  • Люкс😘
  • Моника нервно курит в сторонке🔥
  • это была последняя капля моей гетеросексуальности.
  • Конечно похожа 😍
  • ВАААУ, ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ 😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥
  • ты такая красивая!
  • Типаж один 🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских показала соблазнительную фигуру в купальнике. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: maruv, Моника Беллуччи, откровенные образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь