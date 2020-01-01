Певица позировала в образе культовой секс-бомбы - и вызвала восторг в Сети.

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии instagram.com/maruvofficial

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Украинская певица Анна Корсун, которая выступает под псевдо MARUV, показала кадры соблазнительной фотосессии.

В Инстаграм любительница провокаций добавила подборку горячих фото, на которых позирует в стиле суперзвезды Моники Беллуччи. Анна одета в короткое черное платье, чулки и перчатки со "стрелками". А дополняет образ широкий черный чокер и гладко уложенные волосы.

Моника Белуччи стиль 😎

Я похожа на нее? - подписала публикацию Анна.

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии instagram.com/maruvofficial

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии instagram.com/maruvofficial

"Беллуччи нервно курит": MARUV поразила кадрами горячей фотосессии instagram.com/maruvofficial

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Фолловеры отметили, что тоже наблюдают сходство Анны с культовой красавицей кино:

Люкс😘

Моника нервно курит в сторонке🔥

это была последняя капля моей гетеросексуальности.

Конечно похожа 😍

ВАААУ, ЭТО ПОТРЯСАЮЩЕ 😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥

ты такая красивая!

Типаж один 🔥, - написали в Сети.

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