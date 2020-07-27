Дженнифер Лопес трогательно поздравила жениха с юбилеем - видео

В понедельник, 27 июля, жених всемирно известной актрисы и певицы Дженнифер Лопес, американский бейсболист Алекс Родригес отметил юбилей. Спортсмену исполнилось 45 лет.

Читай также: Свадьбы десятилетия: Вспоминаем самые яркие церемонии 2010-х годов

По случаю дня рождения будущего мужа Дженнифер поделилась в соцсети трогательной публикацией. Знаменитость смонтировала ролик из снимков и видео с именинником. Ролик 51-летняя Лопес сопроводила теплыми пожеланиями.

“Ты сейчас на телевидении, а я сижу здесь в студии, смотрю на тебя и думаю о том, как я хочу быть здесь только с тобой... смеяться, шутить и наслаждаться жизнью вместе... что бы это ни было, где бы это не было... не имеет значения. Это благословение, что ты у меня есть... с днем ​​рождения 13...“, - написала певица.