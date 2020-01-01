Младшая сестра Ким Кардашьян очаровала подписчиков летним нарядом .

Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха instagram.com/kendalljenner

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Американская супермодель Кендалл Дженнер покорила поклонников кадром с отдыха.

24-летняя знаменитость выставила в Инстаграм фото, на котором позирует, сидя за столиком на фоне моря и попивая напиток из бокала.

Одета представительница знаменитой семьи Кардашьян-Дженнер в длинный салатово-зеленый сарафан с геометрическим орнаментом и широкополую соломенную шляпу. Дополняют образ модели темные очки в роговой оправе.

Кадр Кендалл оставила без подписи.

Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха instagram.com/kendalljenner

За несколько часов в Сети фото набрало более 3, 5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер позировала в одном белье.

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