Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха
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Американская супермодель Кендалл Дженнер покорила поклонников кадром с отдыха.
24-летняя знаменитость выставила в Инстаграм фото, на котором позирует, сидя за столиком на фоне моря и попивая напиток из бокала.
Одета представительница знаменитой семьи Кардашьян-Дженнер в длинный салатово-зеленый сарафан с геометрическим орнаментом и широкополую соломенную шляпу. Дополняют образ модели темные очки в роговой оправе.
Кадр Кендалл оставила без подписи.
За несколько часов в Сети фото набрало более 3, 5 млн. лайков.
Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер позировала в одном белье.
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