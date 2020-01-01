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Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха

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Младшая сестра Ким Кардашьян очаровала подписчиков летним нарядом .

Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха
Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха
instagram.com/kendalljenner

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Американская супермодель Кендалл Дженнер покорила поклонников кадром с отдыха.

24-летняя знаменитость выставила в Инстаграм фото, на котором позирует, сидя за столиком на фоне моря и попивая напиток из бокала.

Одета представительница знаменитой семьи Кардашьян-Дженнер в длинный салатово-зеленый сарафан с геометрическим орнаментом и широкополую соломенную шляпу. Дополняют образ модели темные очки в роговой оправе. 

Кадр Кендалл оставила без подписи.

Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха
Супермодель Кендалл Дженнер поделилась эффектным снимком с отдыха
instagram.com/kendalljenner

За несколько часов в Сети фото набрало более 3, 5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Кендалл Дженнер позировала в одном белье. 

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Теги: лето, Кендалл Дженнер, модели, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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