Актриса с новой прической появится в фильме "Дикие".

Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли: Как сейчас выглядит звезда "Папика" instagram.com/petrozhitskaya

Финалистка 10 сезона “Голосу країни“, исполнительница роли Лизы в сериале “Папик“ и участница нового сезона “Танців з зірками 2020“ Дарья Петрожицкая удивила подписчиков переменами во внешности.

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29-летняя артистка сменила прическу для съемок комедии “Дикие“ от “Студии Квартал 95“. В новой ленте Дарья появится в образе брюнетки. На своей странице в Инстаграм Петрожицкая запостила портретное фото, где она предстала в пиджаке в мелкую клетку, с волнистыми волосами и челкой.

Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ актрисы:

Безумно красивая 🔥🔥🔥❤️❤️

Без улыбки не та Даша🙃

Цікавий образ

Очень идут темные волосы, класс !!!!!❤️❤️😂😂😂🔥🔥🔥

Красотка! Очень удачный образ! ❤️

Со стороны очень похожа на Ольгу Сумскую

Що це за образ? Аж страшно, Добрий день.

Вообще сразу не узнала😟шо за тётка 😕???

Как из ужастиков. На губах крови не хватает

Ти супер!!!💜💜💜

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая впервые рассказала о разводе.

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