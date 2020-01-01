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Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли: Как сейчас выглядит звезда "Папика"

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Актриса с новой прической появится в фильме "Дикие".
Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли: Как сейчас выглядит звезда "Папика"
Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли: Как сейчас выглядит звезда "Папика"
instagram.com/petrozhitskaya

Финалистка 10 сезона “Голосу країни“, исполнительница роли Лизы в сериале “Папик“ и участница нового сезона “Танців з зірками 2020“ Дарья Петрожицкая удивила подписчиков переменами во внешности.

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29-летняя артистка сменила прическу для съемок комедии “Дикие“ от “Студии Квартал 95“. В новой ленте Дарья появится в образе брюнетки. На своей странице в Инстаграм Петрожицкая запостила портретное фото, где она предстала в пиджаке в мелкую клетку, с волнистыми волосами и челкой.

Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли
Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ актрисы:

  • Безумно красивая 🔥🔥🔥❤️❤️
  • Без улыбки не та Даша🙃
  • Цікавий образ
  • Очень идут темные волосы, класс !!!!!❤️❤️😂😂😂🔥🔥🔥
  • Красотка! Очень удачный образ! ❤️
  • Со стороны очень похожа на Ольгу Сумскую
  • Що це за образ? Аж страшно, Добрий день.
  • Вообще сразу не узнала😟шо за тётка 😕???
  • Как из ужастиков. На губах крови не хватает
  • Ти супер!!!💜💜💜

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая впервые рассказала о разводе.

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Теги: Дарья Петрожицкая
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Источник: Ivоna bigmir)net

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