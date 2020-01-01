Дарья Петрожицкая сменила имидж для новой роли: Как сейчас выглядит звезда "Папика"
Финалистка 10 сезона “Голосу країни“, исполнительница роли Лизы в сериале “Папик“ и участница нового сезона “Танців з зірками 2020“ Дарья Петрожицкая удивила подписчиков переменами во внешности.
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29-летняя артистка сменила прическу для съемок комедии “Дикие“ от “Студии Квартал 95“. В новой ленте Дарья появится в образе брюнетки. На своей странице в Инстаграм Петрожицкая запостила портретное фото, где она предстала в пиджаке в мелкую клетку, с волнистыми волосами и челкой.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новый образ актрисы:
- Безумно красивая 🔥🔥🔥❤️❤️
- Без улыбки не та Даша🙃
- Цікавий образ
- Очень идут темные волосы, класс !!!!!❤️❤️😂😂😂🔥🔥🔥
- Красотка! Очень удачный образ! ❤️
- Со стороны очень похожа на Ольгу Сумскую
- Що це за образ? Аж страшно, Добрий день.
- Вообще сразу не узнала😟шо за тётка 😕???
- Как из ужастиков. На губах крови не хватает
- Ти супер!!!💜💜💜
Напомним, ранее Дарья Петрожицкая впервые рассказала о разводе.
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