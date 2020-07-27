"Какая женщина": Лобода показала горячий look без белья
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Певица Светлана Лобода не устает поражать поклонников смелыми образами. Так, на новом фото, которое звезда добавила в Инстаграм, она засветилась в откровенном платье, надетом без белья.
Бежевый наряд с глубоким вырезом в области декольте и высокими разрезами на бедрах подчеркнул подтянутую грудь Ло и ее стройные длинные ноги.
Я там, где должна быть...
Я с тем, с кем должна быть...
Я такая, какая должна быть 🖤, - написала Лобода.
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Подписчики Лободы похвалили ее образ и назвали певицу "королевой":
- Это лучшее, что я видела за последнее время😍😍😍
- Красавица, будь счастлива🙏
- шикарна 💔🔥
- Вы такая красивая😍❤️
- Ах какая женщина, какая женщина....💘🌼, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала эффектные фото в купальнике.
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