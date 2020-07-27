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"Какая женщина": Лобода показала горячий look без белья

Комментариев: 2
Певица выставила фото в откровенном платье, подчеркнувшем интимные детали .

"Какая женщина": Лобода показала горячий look без белья
instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода не устает поражать поклонников смелыми образами. Так, на новом фото, которое звезда добавила в Инстаграм, она засветилась в откровенном платье, надетом без белья.

Бежевый наряд с глубоким вырезом в области декольте и высокими разрезами на бедрах подчеркнул подтянутую грудь Ло и ее стройные длинные ноги.

Я там, где должна быть...
Я с тем, с кем должна быть...
Я такая, какая должна быть 🖤, - написала Лобода.

"Какая женщина": Лобода показала горячий look без белья
instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

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Подписчики Лободы похвалили ее образ и назвали певицу "королевой":

  • Это лучшее, что я видела за последнее время😍😍😍
  • Красавица, будь счастлива🙏
  • шикарна 💔🔥
  • Вы такая красивая😍❤️
  • Ах какая женщина, какая женщина....💘🌼, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала эффектные фото в купальнике. 

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Теги: Светлана Лобода, пикантные, откровенные наряды
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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Давно Линдеманн, не чистил пилотку?
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Блядина силиконовая!
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