Певица выставила фото в откровенном платье, подчеркнувшем интимные детали .

"Какая женщина": Лобода показала горячий look без белья instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

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Певица Светлана Лобода не устает поражать поклонников смелыми образами. Так, на новом фото, которое звезда добавила в Инстаграм, она засветилась в откровенном платье, надетом без белья.

Бежевый наряд с глубоким вырезом в области декольте и высокими разрезами на бедрах подчеркнул подтянутую грудь Ло и ее стройные длинные ноги.

Я там, где должна быть...

Я с тем, с кем должна быть...

Я такая, какая должна быть 🖤, - написала Лобода.

"Какая женщина": Лобода показала горячий look без белья instagram.com/lobodaofficialinstagram.com/lobodaofficial

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Подписчики Лободы похвалили ее образ и назвали певицу "королевой":

Это лучшее, что я видела за последнее время😍😍😍

Красавица, будь счастлива🙏

шикарна 💔🔥

Вы такая красивая😍❤️

Ах какая женщина, какая женщина....💘🌼, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода показала эффектные фото в купальнике.

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