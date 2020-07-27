Украинский певец забавно поздравил маму с днем рождения.

"Теперь мы знаем, в кого ты такой": Владимир Дантес показал фото мамы в юности

Муж певицы Нади Дорофеевой, исполнитель, ведущий, блогер и тренер “Лиги смеха“ Владимир Дантес редко делиться в соцсетях снимками с родителями. Однако по случаю дня рождения мамы артист решил сделать исключение.

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Так, на официальной странице Дантеса в Инстаграм появился черно-белый портрет мамы музыканта. В описании к фото музыкант признался, что попросил маму прислать ему какое-нибудь качественное фото из последних. После чего она прислала этот снимок из юности.

“Моя мама ненавидит фотографироваться. Недавно я попросил прислать какое-нибудь фото из последних..в качестве... Как вы понимаете, мама у меня с юмором))) вот эту прислала. Маман, Обожаю сильно. Спасибо за юмор и всё классное, что есть во мне от тебя. То что не от тебя..за это тоже спасибо😂😂😂😂 С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!“, - забавно написал Владимир.

Мама Владимира Дантеса в молодости скриншот

Поклонники певца отметили, что он очень похож на маму, а также присоединились к поздравлению.

Яка гарна! Вітаю Вашу матусю!

Брови у вас с ней похоже🔥😍

Владимир, вы очень похожи на маму)..те же глазки

Теперь мы знаем в кого Вы такой 😂 С днём рождения маму!

Как же ты похож на маму😍, она у тебя очень красивая❤️, здоровья маме🙌, это сейчас самое

Так вот вы в кого такой красавец !)

Как две капли, Вова) особенно напомнило именно ту внешность когда ты был еще на фабрике звезд🙂😉

С Днём Рождения мамочку😍 Всего самого хорошего и доброго желаю) крепкого здоровья и счастья ! У неё замечательный сын ) Думаю Мамочка тобой гордится ❤️

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