С новым цветом волос: 18-летняя дочка Кроуфорд поделилась ярким кадром в бикини
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Дочка культовой супермодели 1990-х Синди Кроуфорд сменила цвет волос и показала эффектное фото в новом образе.
В Инстаграм 18-летняя Кайя Гербер поделилась снимком, на котором позирует со светлым мелированием фирменное каре девушки переливается от рыжего до светлого блонда. Кайя запечатлена в желтом купальнике. На руках девушка держит лохматого щенка.
Спасибо @thelabellefoundation за то, что нашли для меня идеального приятеля на вечные объятия и лучшего друга, какого только могла попросить девушка. добро пожаловать в семью milo 💛 мама любит тебя, - написала Кайя.
Ранее мы писали, что Кайя Гербер снялась для глянца без белья.
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