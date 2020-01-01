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С новым цветом волос: 18-летняя дочка Кроуфорд поделилась ярким кадром в бикини

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Кайя Гербер показала умилительный снимок со щенком .

С новым цветом волос: 18-летняя дочка Кроуфорд поделилась ярким кадром в бикини
С новым цветом волос: 18-летняя дочка Кроуфорд поделилась ярким кадром в бикини
instagram.com/kaiagerber

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Дочка культовой супермодели 1990-х Синди Кроуфорд сменила цвет волос и показала эффектное фото в новом образе.

В Инстаграм 18-летняя Кайя Гербер поделилась снимком, на котором позирует со светлым мелированием фирменное каре девушки переливается от рыжего до светлого блонда. Кайя запечатлена в желтом купальнике. На руках девушка держит лохматого щенка.

Спасибо @thelabellefoundation за то, что нашли для меня идеального приятеля на вечные объятия и лучшего друга, какого только могла попросить девушка. добро пожаловать в семью milo 💛 мама любит тебя, - написала Кайя.

С новым цветом волос: 18-летняя дочка Кроуфорд поделилась ярким кадром в бикини
С новым цветом волос: 18-летняя дочка Кроуфорд поделилась ярким кадром в бикини
instagram.com/kaiagerber

Ранее мы писали, что Кайя Гербер снялась для глянца без белья.  

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Теги: Кайя Гербер, фото в купальнике, смена имиджа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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