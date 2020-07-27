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Слава Каминская похвасталась аппетитными формами в купальнике

Комментариев: 1
Артистка позировала в откровенном наряде.
Слава Каминская похвасталась аппетитными формами в купальнике
Слава Каминская похвасталась аппетитными формами в купальнике
instagram.com/babaslavka

Украинская исполнительница и солистка “НеАнгелов“ Слава Каминская часто демонстрирует в соцсети откровенные кадры. Так, на этот раз знаменитость показала, в каком пикантном наряде провела выходной.

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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала яркое фото, где она предстала в купальнике с анималистическим принтом и глубоким декольте. Наверх звезда одела красную прозрачную накидку в горошек. Свой образ Слава дополнила темными очками.

“Как же прекрасно когда у тебя есть пол выходного дня 🤣😍👙“, - подписала снимок Каминская.

Ранее Слава Каминская поразила снимком после салоны красоты.

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Теги: Слава Каминская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  27.07.2020, 12:43
Оценка:  -2
гость
СЛАВА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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