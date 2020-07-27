Слава Каминская похвасталась аппетитными формами в купальнике
Украинская исполнительница и солистка “НеАнгелов“ Слава Каминская часто демонстрирует в соцсети откровенные кадры. Так, на этот раз знаменитость показала, в каком пикантном наряде провела выходной.
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На своей странице в Инстаграм певица опубликовала яркое фото, где она предстала в купальнике с анималистическим принтом и глубоким декольте. Наверх звезда одела красную прозрачную накидку в горошек. Свой образ Слава дополнила темными очками.
“Как же прекрасно когда у тебя есть пол выходного дня 🤣😍👙“, - подписала снимок Каминская.
Ранее Слава Каминская поразила снимком после салоны красоты.
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