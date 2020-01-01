Деми Роуз эротично позировала на фоне заката .

"Невероятная": Британская модель показала пышные ягодицы в пикантном наряде instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз, которая частенько подогревает интерес публики откровенными нарядами, показала соблазнительное пляжное фото.

В Инстаграм 25-летняя знаменитость добавила снимок, на котором позирует в блестящем купальнике и полностью прозрачном платье из крупной сетки.

Деми стоит на фоне заката, спиной к камере, демонстрируя свои роскошные ягодицы.

Лучшее в жизни - это быть друг у друга 🧡, - написала Деми Роуз.

"Невероятная": Британская модель показала пышные ягодицы в пикантном наряде instagram.com/demirose

Фолловеры прокомментировали фото, назвав снимки Деми "невероятными", а также подчеркнув, что каждый ее образ - как произведение искусства.

Ранее мы писали, что Деми Роуз показала грудь в откровенном наряде.

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