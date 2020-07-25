Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Мокрая и счастливая": Вера Брежнева эффектно прокатилась на вэйксерфе - видео

Комментариев: 3
Певица похвасталась экстремальным отдыхом.
Вера Брежнева эффектно прокатилась на на вэйксерфе - видео
Вера Брежнева эффектно прокатилась на на вэйксерфе - видео
instagram.com/ververa

Знаменитая украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гры“ и супруга композитора и продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева похвасталась перед фанами еще одним талантом.

Читай также: Дочь Веры Брежневой запостила постельное фото в халатике

Оказывается 38-летняя артистка обожает экстремальный спорт. Так, на днях Брежнева призналась, что ей приносит удовольствие занятия вэйксерфингом. Звезда запостила видео, где она в темно-синем купальнике с длинными рукавами катается на доске в сопровождении инструктора.

“Больше всего в жизни я обожаю... Учиться!!! Это мой второй раз в жизни на вэйксерфе 🏄🏼 первый был в прошлом году 🤪 Неделю назад у меня были съёмки в Киеве, в шикарном месте @cuba_camp 😍 утром, сразу после репетиции я, пользуясь возможностью, подарила себе 30 минут удовольствия! 😍 Мокрая и счастливая я)“, - подписала ролик певица.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева и MONATIK сбежали на катере с вечеринки в Киеве.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Вера Брежнева
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  27.07.2020, 12:06
Оценка:  0
гость
ГАЛУШКА, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
гость  (аноним)  27.07.2020, 12:06
Оценка:  0
гость
Обращение беларуского блогера:
https://www.youtube.com/ watch?v=_vsTNA4e-lQ

Жыве Беларусь! Слава Украине!
гость  (аноним)  27.07.2020, 12:05
Оценка:  0
гость
Мастер-класс от Андрюши Полтавы, как надо посылать кацапскую падаль накуй:

https://www.youtube.com/w atch?v=yZOJkJmHgZU
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь