"Мокрая и счастливая": Вера Брежнева эффектно прокатилась на вэйксерфе - видео

Певица похвасталась экстремальным отдыхом.

Знаменитая украинская исполнительница, экс-участница “ВИА Гры“ и супруга композитора и продюсера Константина Меладзе, Вера Брежнева похвасталась перед фанами еще одним талантом.

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Оказывается 38-летняя артистка обожает экстремальный спорт. Так, на днях Брежнева призналась, что ей приносит удовольствие занятия вэйксерфингом. Звезда запостила видео, где она в темно-синем купальнике с длинными рукавами катается на доске в сопровождении инструктора.

“Больше всего в жизни я обожаю... Учиться!!! Это мой второй раз в жизни на вэйксерфе 🏄🏼 первый был в прошлом году 🤪 Неделю назад у меня были съёмки в Киеве, в шикарном месте @cuba_camp 😍 утром, сразу после репетиции я, пользуясь возможностью, подарила себе 30 минут удовольствия! 😍 Мокрая и счастливая я)“, - подписала ролик певица.

Ранее сообщалось, что Вера Брежнева и MONATIK сбежали на катере с вечеринки в Киеве.

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