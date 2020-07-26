"Пора остановиться!": Каменских с новым цветом волос вызвала споры в Сети
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Певица Настя Каменских, которая часто появляется на сцене в провокационных нарядах, решила эпатировать публику еще и необычной прической.
В Tiktok звезда записала видео, в котором появилась с разноцветными волосами - кудри Насти тонированы в оттенки сиреневого, который переходит в серебристый.
В описании певица уточнила у поклонников, насколько ей идет такой образ.
Пробую новую прическу 💜💙
Хорошо на мне смотрится? - написала Каменских.
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Фолловеры звезды по-разному отреагировали на эксперимент - часть подписчиков отметили, что новый образ Насти им “не зашел“:
- Почему в Инстаграмм нельзя поставить дизлайк? Кажется именно к этому видео его не хватает((
- Извините Настя, но остановитесь пожалуйста с похудением - вы были очень милой,а сейчас пора остановиться!
- Вигляд має ніби накурилася наркотою🔥
- Анастасия, вы прекрасны с любым цветом, таких мега позитивных девушек сложно найти. Спасибо за творчество и любовь к людям!
- Безумно красиво💜, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике.
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