Звезда записала видео в Tiktok, в кадре она появилась с серо-голубыми волосами .

"Пора остановиться!": Каменских с новым цветом волос вызвала споры в Сети instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая часто появляется на сцене в провокационных нарядах, решила эпатировать публику еще и необычной прической.

В Tiktok звезда записала видео, в котором появилась с разноцветными волосами - кудри Насти тонированы в оттенки сиреневого, который переходит в серебристый.

В описании певица уточнила у поклонников, насколько ей идет такой образ.

Пробую новую прическу 💜💙

Хорошо на мне смотрится? - написала Каменских.

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Фолловеры звезды по-разному отреагировали на эксперимент - часть подписчиков отметили, что новый образ Насти им “не зашел“:

Почему в Инстаграмм нельзя поставить дизлайк? Кажется именно к этому видео его не хватает((

Извините Настя, но остановитесь пожалуйста с похудением - вы были очень милой,а сейчас пора остановиться!

Вигляд має ніби накурилася наркотою🔥

Анастасия, вы прекрасны с любым цветом, таких мега позитивных девушек сложно найти. Спасибо за творчество и любовь к людям!

Безумно красиво💜, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике.

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