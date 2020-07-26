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"Пора остановиться!": Каменских с новым цветом волос вызвала споры в Сети

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Звезда записала видео в Tiktok, в кадре она появилась с серо-голубыми волосами .

"Пора остановиться!": Каменских с новым цветом волос вызвала споры в Сети
instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских, которая часто появляется на сцене в провокационных нарядах, решила эпатировать публику еще и необычной прической.

В Tiktok звезда записала видео, в котором появилась с разноцветными волосами - кудри Насти тонированы в оттенки сиреневого, который переходит в серебристый.

В описании певица уточнила у поклонников, насколько ей идет такой образ.

Пробую новую прическу 💜💙
Хорошо на мне смотрится? - написала Каменских. 

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Фолловеры звезды по-разному отреагировали на эксперимент - часть подписчиков отметили, что новый образ Насти им “не зашел“:

  • Почему в Инстаграмм нельзя поставить дизлайк? Кажется именно к этому видео его не хватает((
  • Извините Настя, но остановитесь пожалуйста с похудением - вы были очень милой,а сейчас пора остановиться!
  • Вигляд має ніби накурилася наркотою🔥
  • Анастасия, вы прекрасны с любым цветом, таких мега позитивных девушек сложно найти. Спасибо за творчество и любовь к людям!
  • Безумно красиво💜, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Каменских показала сексуальную фигуру в купальнике. 

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Теги: Настя Каменских, смена имиджа, цвет волос
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Источник: IVONA)bigmir.net

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