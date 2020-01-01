Звездная тренер прогулялась в ярко-розовой юбке и футболке со стильным принтом .

"Сладчайшие": Стильная Боржемская показала свежее фото с дочерью instagram.com/uzelkova.marina

Читай также: Алина Гросу похвасталась роскошным букетом от мужа Александра

Звездная тренер проекта "Зважені і щасливі" очаровала Сеть новым снимком. В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором ее засняли с дочерью Оливией.

В кадре Марина держит Оливку за руку, они обе ярко одеты и счастливо улыбаются.

В описании к фото тренер напомнила, что у дочки завтра день рождения - ей исполнится 8 лет.

Быть мамой - наслаждение. Быть мамой дочери вдвойне сказочно и ответственно. Однажды, Оливка решила, что мы близняшки🙈 А я не против. Периодически, мы хотим быть похожи друг на друга 😍 И в такие моменты я особенно чувствую тонкую связь с этой чудесной девочкой.

.

К слову, уже завтра День Рождения Оливки💫, в процессе последние приготовления: все пожелания мы с Робертом попытались учесть😅 Осталось за малым, - праздничным настроением) Но, я думаю, и за этим дело не станет и наша принцесса будет довольна ♥️

.

Только я так переживаю, касательно праздников детей? Это ведь их главный день в году🙈, - написала Боржемская.

"Сладчайшие": Стильная Боржемская показала свежее фото с дочерью instagram.com/uzelkova.marina

Читай также: Тренер "Зважених та щасливих" Марина Боржемская показала редкие фото с родителями

Фолловеры написали множество комментариев под фото:

😍Яка краса 💕💕💕💕💕💕💕

Какая же вы красивая и сильная женщина.. Браво!!!

Девчонки, вы прелесть ❤️❤️❤️

Божечки, які ж, ви обоє гарні та милі !!! Щастя ВАМ дівчата!!!🌹🌹🌹😘😘😘

😍летящей походкой 💖✨💕 девочки, вы сладчайшие 🤗🌸🌸, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что между Узелковым и Боржемской разразился новый скандал.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.