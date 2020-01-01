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"Сладчайшие": Стильная Боржемская показала свежее фото с дочерью

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Звездная тренер прогулялась в ярко-розовой юбке и футболке со стильным принтом .

"Сладчайшие": Стильная Боржемская показала свежее фото с дочерью
instagram.com/uzelkova.marina

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Звездная тренер проекта "Зважені і щасливі" очаровала Сеть новым снимком. В Инстаграм знаменитость добавила фото, на котором ее засняли с дочерью Оливией.

В кадре Марина держит Оливку за руку, они обе ярко одеты и счастливо улыбаются.

В описании к фото тренер напомнила, что у дочки завтра день рождения - ей исполнится 8 лет.

Быть мамой - наслаждение. Быть мамой дочери вдвойне сказочно и ответственно. Однажды, Оливка решила, что мы близняшки🙈 А я не против. Периодически, мы хотим быть похожи друг на друга 😍 И в такие моменты я особенно чувствую тонкую связь с этой чудесной девочкой.
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К слову, уже завтра День Рождения Оливки💫, в процессе последние приготовления: все пожелания мы с Робертом попытались учесть😅 Осталось за малым, - праздничным настроением) Но, я думаю, и за этим дело не станет и наша принцесса будет довольна ♥️
.
Только я так переживаю, касательно праздников детей? Это ведь их главный день в году🙈, - написала Боржемская.

"Сладчайшие": Стильная Боржемская показала свежее фото с дочерью
instagram.com/uzelkova.marina

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Фолловеры написали множество комментариев под фото:

  • 😍Яка краса 💕💕💕💕💕💕💕
  • Какая же вы красивая и сильная женщина.. Браво!!!
  • Девчонки, вы прелесть ❤️❤️❤️
  • Божечки, які ж, ви обоє гарні та милі !!! Щастя ВАМ дівчата!!!🌹🌹🌹😘😘😘
  • 😍летящей походкой 💖✨💕 девочки, вы сладчайшие 🤗🌸🌸, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что между Узелковым и Боржемской разразился новый скандал. 

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Теги: Марина Боржемская, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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