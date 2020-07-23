Знаменитость выставила кадры эффектной фотосессии, а в Сети показали подготовку к съемке .

Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, устроила эффектную фотосессию с огромным букетом красных роз.

В Инстаграм 41-летняя звезда добавила несколько кадров, на которых позирует в открытом светлом платье с асимметричной юбкой. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру Лорак и ее длинные ноги.

Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом instagram.com/anilorak

Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом instagram.com/anilorak

Фолловеры похвалили образ артистки и пошутили в комментариях, что “букет такой величины сложно удержать“.

На странице фан-клуба в Инстаграм разместили видео, на котором Лорак готовили к съемке с цветами. В кадре лицо артистки еще почти без макияжа и его можно рассмотреть в деталях.



Ранее мы писали, что Ани Лорак поразила Сеть ярким образом.

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