Без макияжа?: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, устроила эффектную фотосессию с огромным букетом красных роз.
В Инстаграм 41-летняя звезда добавила несколько кадров, на которых позирует в открытом светлом платье с асимметричной юбкой. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру Лорак и ее длинные ноги.
Фолловеры похвалили образ артистки и пошутили в комментариях, что “букет такой величины сложно удержать“.
На странице фан-клуба в Инстаграм разместили видео, на котором Лорак готовили к съемке с цветами. В кадре лицо артистки еще почти без макияжа и его можно рассмотреть в деталях.
Ранее мы писали, что Ани Лорак поразила Сеть ярким образом.
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