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Без макияжа?: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом

Комментариев: 5
Знаменитость выставила кадры эффектной фотосессии, а в Сети показали подготовку к съемке .

Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
instagram.com/anilorak

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Певица Ани Лорак, которая живет и выступает в РФ, устроила эффектную фотосессию с огромным букетом красных роз.

В Инстаграм 41-летняя звезда добавила несколько кадров, на которых позирует в открытом светлом платье с асимметричной юбкой. Наряд подчеркнул постройневшую фигуру Лорак и ее длинные ноги.

Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
instagram.com/anilorak

Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
Без макияжа: В Сети показали лицо Ани Лорак крупным планом
instagram.com/anilorak

Фолловеры похвалили образ артистки и пошутили в комментариях, что “букет такой величины сложно удержать“.

На странице фан-клуба в Инстаграм разместили видео, на котором Лорак готовили к съемке с цветами. В кадре лицо артистки еще почти без макияжа и его можно рассмотреть в деталях.
 

Ранее мы писали, что Ани Лорак поразила Сеть ярким образом.

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Теги: Ани Лорак, без макияжа
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (5)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.07.2020, 20:54
Оценка:  -1
гость
Лицо давно видели, а когда покажут пизду крупным планом? Когда она в морге будет? Тогда неинтересно, хотим сейчас!
гость  (аноним)  24.07.2020, 19:16
Оценка:  0
гость
да уже не девушка ( просто тетя Мотя
гость  (аноним)  24.07.2020, 18:38
Оценка:  0
гость
нахера нам эта промосковская шваль??????????
Московитов накуй!!!!!!
гость  (аноним)  24.07.2020, 18:33
Оценка:  +1
гость
"Золотой голос" новосибирской птицефабрики, епта!
гость  (аноним)  24.07.2020, 18:31
Оценка:  +1
гость
Да, да, без макияжа) там килограмм штукатурки на морде
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