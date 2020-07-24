Алина Гросу похвасталась роскошным букетом от мужа Александра
Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу редко делиться в соцсети снимками со своим мужем, бизнесменом Александром Комковым. Однако, недавно звезда решила похвастаться роскошным подарком от любимого.
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Так, на своей странице в Инстаграм 25-летняя артистка опубликовала яркий снимок, где она позирует с большим букетом белых роз. На свежем кадре Алина предстала в синем платье с белым текстовым принтом.
“❤️❤️❤️
Нас не разделят расстоянья,
Ничто, нигде и никогда!!!
Так любишь ты - до «без сознанья»...
Так я люблю, чтоб навсегда❤️
Душа моя, лишь ты умеешь
Любить так сказочно и страстно,
За сотни миль меня согреешь
И я пойму, что жизнь прекрасна!
❤️❤️❤️
Спасибо, любимый мой🥰🥰🥰“, - обратилась к мужу певица.
Ранее Алина Гросу призналась, что готовит украиноязычную песню.
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