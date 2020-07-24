Какими цветами балует певицу ее супруг-бизнесмен.

Популярная украинская певица и актриса Алина Гросу редко делиться в соцсети снимками со своим мужем, бизнесменом Александром Комковым. Однако, недавно звезда решила похвастаться роскошным подарком от любимого.

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Так, на своей странице в Инстаграм 25-летняя артистка опубликовала яркий снимок, где она позирует с большим букетом белых роз. На свежем кадре Алина предстала в синем платье с белым текстовым принтом.

“❤️❤️❤️

Нас не разделят расстоянья,

Ничто, нигде и никогда!!!

Так любишь ты - до «без сознанья»...

Так я люблю, чтоб навсегда❤️

Душа моя, лишь ты умеешь

Любить так сказочно и страстно,

За сотни миль меня согреешь

И я пойму, что жизнь прекрасна!

❤️❤️❤️

Спасибо, любимый мой🥰🥰🥰“, - обратилась к мужу певица.

Алина Гросу похвасталась роскошным букетом от мужа Александра Скриншот

Ранее Алина Гросу призналась, что готовит украиноязычную песню.

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