Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде

Комментариев: 0
Екатерина Степура продемонстрировала фигуру в откровенном топе .

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
instagram.com/step.ura

Читай также: Настя Каменских показала фигуру в купальнике

Известная украинская модель, суперфиналистка 10 сезона шоу “Голос страны“ Екатерина Степура показала фигуру в откровенном наряде.

В Инстаграм знаменитость выставила несколько черно-белых фото, на которых позирует в темном кроп-топе и широких брюках.

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
instagram.com/step.ura

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
instagram.com/step.ura

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
instagram.com/step.ura

К слову, за пару дней до этого Катя также продемонстрировала фигуру в необычном коричневом купальнике.

Ты на вкус как лето 💚, - подписала кадр Катя.

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
instagram.com/step.ura

Ранее мы писали, что снимки Регины Тодоренко в купальнике вызвали споры в Сети.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Голос Страны, модель, фото в купальниках
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь