Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде
Екатерина Степура продемонстрировала фигуру в откровенном топе .
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Известная украинская модель, суперфиналистка 10 сезона шоу “Голос страны“ Екатерина Степура показала фигуру в откровенном наряде.
В Инстаграм знаменитость выставила несколько черно-белых фото, на которых позирует в темном кроп-топе и широких брюках.
К слову, за пару дней до этого Катя также продемонстрировала фигуру в необычном коричневом купальнике.
Ты на вкус как лето 💚, - подписала кадр Катя.
Ранее мы писали, что снимки Регины Тодоренко в купальнике вызвали споры в Сети.
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