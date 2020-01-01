Екатерина Степура продемонстрировала фигуру в откровенном топе .

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде instagram.com/step.ura

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Известная украинская модель, суперфиналистка 10 сезона шоу “Голос страны“ Екатерина Степура показала фигуру в откровенном наряде.

В Инстаграм знаменитость выставила несколько черно-белых фото, на которых позирует в темном кроп-топе и широких брюках.

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде instagram.com/step.ura

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде instagram.com/step.ura

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде instagram.com/step.ura

К слову, за пару дней до этого Катя также продемонстрировала фигуру в необычном коричневом купальнике.

Ты на вкус как лето 💚, - подписала кадр Катя.

Известная украинская модель выставила снимки в пикантном наряде instagram.com/step.ura

Ранее мы писали, что снимки Регины Тодоренко в купальнике вызвали споры в Сети.

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