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"Что с фигурой?": Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети

Комментариев: 10
Телеведущая показала свежее фото - в Сети обсудили ее параметры .

"Что с фигурой?": Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко вызвала споры в Сети новым фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок в сдельном ярко-желтом купальнике. Дополнила образ Регины яркая повязка на волосы.

Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее, все это соткано руками природы ❤️ Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту! 🙏🏻
#экология #регинатодоренко
Style - @nomooore
Photo 🎥- @eyepertura, - подписала публикацию Тодоренко.

"Что с фигурой?": Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети
instagram.com/reginatodorenko

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Фолловеры прокомментировали фото. Многие похвалили фигуру Регины, однако некоторым она показалась полноватой:

  • Такая красивая и яркая 😍😍😍 восхищаюсь тем, как быстро вы вернулись в форму после родов 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 у меня почти полгода, и пока только минус 7кг. Ещё столько же впереди 🙈
  • Как всегда прекрасна!🔥
  • Классный костюмчик!)))))😍
  • Ваууууууу 🔥 🔥 🔥 остальные слова меня покинули 🔝 💖 💖 💖
  • Беспонтовое фото. Что с фигурой? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына.

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Теги: Регина Тодоренко, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (10)
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Осталось 600 символов
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pусский  (аноним)  24.07.2020, 21:13
Оценка:  0
pусский
А верблюжья лапка у ней в большой пипиське, не зря девка родом из Одессы!
pусский  (аноним)  24.07.2020, 21:11
Оценка:  0
pусский
Ей хуя между ног не хватает, и чтобы нарик Топалов драчил на этот секас в двух метрах!
Василий-Пупкин    24.07.2020, 19:58
Оценка:  0
Василий-Пупкин
де верблюжья лапка ?
гость  (аноним)  24.07.2020, 19:45
Оценка:  0
гость
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ!
СЛАВА СТЕПАНУ БАНДЕРЕ!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  24.07.2020, 18:35
Оценка:  -1
гость
Фигура всегда была топором деланая у этой кобылы
гость  (аноним)  24.07.2020, 18:33
Оценка:  -1
гость
Видно, что лобок выбрила налысо!
Василий-Пупкин    24.07.2020, 17:25
Оценка:  0
Василий-Пупкин
6лядину руснявую нужно лишить гражданства !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
гость  (аноним)  24.07.2020, 15:47
Оценка:  0
гость
РЕГИНОЧКА, СУЧКА ТЫ НАША, ДАВАЙ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА ХОХЛОСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА! ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ Х-О-ХОЛ - МЕРТВЫЙ Х-О-ХОЛ! АМИНЬ!
гость  (аноним)  24.07.2020, 15:13
Оценка:  +2
гость
Прокацапская потаскуха!!! Нах
lusyika    24.07.2020, 14:59
Оценка:  +8
lusyika
Така собі деревенячка....якщо мокшанською - брьовнышко.....
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