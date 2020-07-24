Телеведущая показала свежее фото - в Сети обсудили ее параметры .

"Что с фигурой?": Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети instagram.com/reginatodorenko

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Популярная телеведущая, блогер Регина Тодоренко вызвала споры в Сети новым фото. В Инстаграм знаменитость добавила снимок в сдельном ярко-желтом купальнике. Дополнила образ Регины яркая повязка на волосы.

Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее, все это соткано руками природы ❤️ Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту! 🙏🏻

#экология #регинатодоренко

Style - @nomooore

Photo 🎥- @eyepertura, - подписала публикацию Тодоренко.

"Что с фигурой?": Тодоренко в купальнике вызвала споры в Сети instagram.com/reginatodorenko

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Фолловеры прокомментировали фото. Многие похвалили фигуру Регины, однако некоторым она показалась полноватой:

Такая красивая и яркая 😍😍😍 восхищаюсь тем, как быстро вы вернулись в форму после родов 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 у меня почти полгода, и пока только минус 7кг. Ещё столько же впереди 🙈

Как всегда прекрасна!🔥

Классный костюмчик!)))))😍

Ваууууууу 🔥 🔥 🔥 остальные слова меня покинули 🔝 💖 💖 💖

Беспонтовое фото. Что с фигурой? - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко показала подросшего сына.

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