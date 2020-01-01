Певица поделилась рассказом о своей интуиции .

"Была уверена, что не пройду": Каминская вспомнила о кастинге в "НеАнгелы" instagram.com/babaslavka

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Певица Слава Каминская поделилась воспоминаниями о кастинге в группу “НеАнгелы“, в которой поет с 2006-го. Об этом Слава написала в Инстаграм. оказывается, внутренний голос подсказывал артистке, что она “провалит“ кастинг и ее точно не возьмут.

С тех пор звезда не руководствуется интуицией в работе, но всегда слушает ее в личных вопросах. Публикацию Слава дополнила эффектными снимками, на которых позирует в ярко-красном брючном костюме и футболке с принтом.

Недавно поймала себя на мысли, что моя интуиция зачастую подводит в карьерных вопросах🧐 Но никогда не промахивается в личных😏

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В далеком 2005-м, когда я пришла на кастинг в группу «НЕАНГЕЛЫ», стоя в очереди из тысяч красивенных девушек из модельных агенств, уже была уверена, что не пройду. По итогу — выбрали только меня. И на протяжении всей певческой жизни, когда мне кажется, что в этот день концерт будет классным, что-то обязательно пойдет не так. И наоборот.

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Поэтому, в этом месяце было принято волевое решение — не возлагать никаких надежд и отдать всё в руки судьбы. Вот «всё лучшее случается неожиданно» — это работает, - написала Слава.

"Была уверена, что не пройду": Каминская вспомнила о кастинге в "НеАнгелы" instagram.com/babaslavka

Ранее мы писали, что Эдгар Каминский трогательно поздравил экс-супругу.

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