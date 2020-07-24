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Alyona Alyona рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц

Комментариев: 6
Рэперша планирует за год похудеть на 29 килограммов.
Alyona Alyona рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц
Alyona Alyona рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц
instagram.com/alyona.alyona.official

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась первыми результатами похудения. 15 июня знаменитость написала в соцсети, что решила похудеть за год на 29 килограмм. Ее начальный вес - 127,5 килограмм.

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А сегодня, 24 июля, на своей странице в Инстаграм певица призналась, что сбросила за месяц 10 килограмм. По словам Alyona Alyona, ее похудение началось с консультации с диетологом. Специалист посоветовал артистке сдать необходимые анализы.

“Я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви - @dr_povorozniuk . На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років 🤷, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення - в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше - індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету 😱😱😱“, - поделилась рэп-звезда.

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Также 29-летняя артистка рассказала о том, какие продукты сейчас есть и как изменился ее режим сна. Alyona Alyona призналась, что довольна результатами.

“Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще - ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5.  Я маю також фізичні навантаження та тренування“, - написала знаменитость.

Alyona Alyona похудела на 10 кг
Alyona Alyona похудела на 10 кг
скриншот

Ранее сообщалось, что похудевшая Ребел Уилсон похвасталась фигурой в облегающем наряде.

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Теги: Alyona Alyona
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (6)
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Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
    24.07.2020, 18:05
Оценка:  0
Свиноматка... это совсем не здорово - таскать на себе столько жира.
Michael2811    24.07.2020, 17:42
Оценка:  -19
Michael2811
Кому интересна Эта свиноматка ?????
    24.07.2020, 18:06
Оценка:  0
а ра гу лье активно дизлайкает, бигмир такой бигмир
thebestdraw    24.07.2020, 13:26
Оценка:  +5
thebestdraw
кто вообще увлекается творчеством этой бегемотихи?
    24.07.2020, 18:06
Оценка:  0
ра гу ли по населенным пунктам увлекаются)
vweasswerq    24.07.2020, 12:31
Оценка:  -18
vweasswerq
О чём вы шепчете,клоуны?Эта омерзительная свинья сбрасывает не менее 50 кило только после посещения туалета!
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