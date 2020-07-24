Alyona Alyona рассекретила, сколько килограммов сбросила за месяц

Рэперша планирует за год похудеть на 29 килограммов.

Популярная украинская рэперша Alyona Alyona (Алена Савраненко) поделилась первыми результатами похудения. 15 июня знаменитость написала в соцсети, что решила похудеть за год на 29 килограмм. Ее начальный вес - 127,5 килограмм.

Читай также: Мировой тур, муж и двое детей: Какой себя видит Alyona Alyona через 10 лет

А сегодня, 24 июля, на своей странице в Инстаграм певица призналась, что сбросила за месяц 10 килограмм. По словам Alyona Alyona, ее похудение началось с консультации с диетологом. Специалист посоветовал артистке сдать необходимые анализы.

“Я вирішила почати з дієтолога-терапевта, якого порадили саме ви - @dr_povorozniuk . На консультацію необхідно було принести результати аналізів: кровi, сечi та на різні гормони і результати узд брюшної порожнини. І якщо з органами в мене все гуд (крім жовчного, бо в мене його нема вже 5 років 🤷, але про це зроблю окремий пост), то аналізи показали різного роду відхилення - в роботі печінки, недостача йоду та вітаміну Д, надлишок сечової кислоти тощо. І найгірше - індекс homa показав, що я за один крок до цукрового діабету 😱😱😱“, - поделилась рэп-звезда.

Читай также: “Живу в съемной комнате“: Alyona Alyona развенчала миф о несказанном богатстве украинских звезд

Также 29-летняя артистка рассказала о том, какие продукты сейчас есть и как изменился ее режим сна. Alyona Alyona призналась, что довольна результатами.

“Фрукти замінились овочами, білок став вареним або на грилі (або сейтан), крупи тільки з низьким глікемічним індексом (ніякого білого рису, який на Балі був основою харчування) і то 3-4 ложки, ніяких молочних продуктів чи солодощів, обов’язково оливкова та льняна олія. А ще - ніяких перекусів, бо вони піднімають цукор в крові. Тож зараз я прокидаюся щодня о 6 ранку, їм тричі на день чітко по таймінгу (14/10) і лягаю спати не пізніше 23 години. І ось результати. Більші, ніж я планувала, бо мала скидати 10 кг за 4 місяці. А вийшло за 1,5. Я маю також фізичні навантаження та тренування“, - написала знаменитость.

Alyona Alyona похудела на 10 кг скриншот

Ранее сообщалось, что похудевшая Ребел Уилсон похвасталась фигурой в облегающем наряде.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​