"Пати стали мощнее": Владимир Дантес с юмором высказался о возрасте 30+

Муж Нади Дорофеевой рассказал, если жизнь после тридцати.

Муж певицы Нади Дорофеевой, исполнитель, ведущий и блогер Владимир Дантес часто радует подписчиков забавными публикациями в соцсети. Так, на этот раз 32-летней артист решил высказаться о своем возрасте.

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На своей странице в Инстаграм он рассказал, если жизнь после тридцати. По словам Дантеса, вечеринки стали намного “мощнее“. Свой пост музыкант сопроводил эффектным кадром, где он запечатлен обнаженным в шляпе и очках.

“Если у кого-то есть до сих пор сомнения по поводу: “Есть ли жизнь после 30?“, хочу сказать что пати стали мощнее, качественнее и такииими, о которых в 20 я и подумать не мог. Короче, советую этот возраст)))“, - с юмором написал Владимир.

Владимир Дантес забавно высказался о возрасте 30+ instagram.com/vladimirdantes

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост исполнителя:

Лично для меня, возраст 30+ это такой кайфффффф😂😂 а если еще рядом те кто нужен, то вообще💣💣💣 Все как-то стало проще и понятней!!! Нет- это Нет, Да-это Да! А не так как в 20. Да и гулянки такие, что и вспоминать не страшно😂😂😂

Успокоили, как раз скоро 30, уже истерика, из за этого возраста😂

И так будет до 37, потом сон и тишина станут мощнее, качественнее и такими, о которых в 30 и подумать никто не мог )))

Плюсую, в 30 ниче так живётся😂

Мне кажется, что тема “30+“ самая любимая у Владимира 😂🤪

Сделайте ребеночка и у тебя такой хард рок начнётся 🔥🔥

Ранее стало известно, чем Владимир Дантес баловал Надю Дорофееву на карантине.

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