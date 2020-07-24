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Женский портал
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"Пати стали мощнее": Владимир Дантес с юмором высказался о возрасте 30+

Комментариев: 1
Муж Нади Дорофеевой рассказал, если жизнь после тридцати.
"Пати стали мощнее": Владимир Дантес забавно высказался о возрасте 30+
"Пати стали мощнее": Владимир Дантес забавно высказался о возрасте 30+
instagram.com/vladimirdantes

Муж певицы Нади Дорофеевой, исполнитель, ведущий и блогер Владимир Дантес часто радует подписчиков забавными публикациями в соцсети. Так, на этот раз 32-летней артист решил высказаться о своем возрасте.

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На своей странице в Инстаграм он рассказал, если жизнь после тридцати. По словам Дантеса, вечеринки стали намного “мощнее“. Свой пост музыкант сопроводил эффектным кадром, где он запечатлен обнаженным в шляпе и очках.

“Если у кого-то есть до сих пор сомнения по поводу: “Есть ли жизнь после 30?“, хочу сказать что пати стали мощнее, качественнее и такииими, о которых в 20 я и подумать не мог. Короче, советую этот возраст)))“, - с юмором написал Владимир.

Владимир Дантес забавно высказался о возрасте 30+
Владимир Дантес забавно высказался о возрасте 30+
instagram.com/vladimirdantes

Пользователи Сети принялись активно комментировать свежий пост исполнителя:

  • Лично для меня, возраст 30+ это такой кайфффффф😂😂 а если еще рядом те кто нужен, то вообще💣💣💣 Все как-то стало проще и понятней!!! Нет- это Нет, Да-это Да! А не так как в 20. Да и гулянки такие, что и вспоминать не страшно😂😂😂
  • Успокоили, как раз скоро 30, уже истерика, из за этого возраста😂
  • И так будет до 37, потом сон и тишина станут мощнее, качественнее и такими, о которых в 30 и подумать никто не мог )))
  • Плюсую, в 30 ниче так живётся😂
  • Мне кажется, что тема “30+“ самая любимая у Владимира 😂🤪
  • Сделайте ребеночка и у тебя такой хард рок начнётся 🔥🔥 

Ранее стало известно, чем Владимир Дантес баловал Надю Дорофееву на карантине.

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Теги: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, 30+
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  24.07.2020, 15:43
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гость
Это ж надо было такое чмо подцепить?!
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