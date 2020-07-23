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Влад Яма поделился романтическими фото с красавицей-женой

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Известный танцор опубликовал кадры из Львова.
Влад Яма поделился романтическими фото с красавицей-женой
Влад Яма поделился романтическими фото с красавицей-женой
instagram.com/vladyama_official

Известный украинский хореограф, участник и судья проекта “Танці со звездами“ Влад Яма очаровал подписчиков романтической фотосессией во Львове со своей женой Лилией. 

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На своей странице в Инстаграм 38-летний артист опубликовал несколько кадров, где он в центре города нежно обнимает супругу. На снимках Влад предстал в оранжевой рубашке, полосатых шортах и белых кроссовках. А Лилия позировала в длинном черном сарафане и белых кроссовках.

“Кохання“, - лаконично подписал фото танцор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОХАННЯ ❤️ @liliya_yama ❤️ photo @nadiasobchuk 🤗🤗🤗

Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

Ранее Лилия Яма забавно поздравила мужа с днем рождения, опубликовав постельное фото.

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Теги: Влад Яма, Лилия Яма
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Источник: Ivоna bigmir)net

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