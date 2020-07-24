Гимнастка призналась, что гордится своим стройным телом после родов.

"Ты же мать": Анна Ризатдинова засветила грудь в откровенном платье instagram.com/anna_rizatdinova

Известная украинская спортсменка, бронзовая призерка Олимпийских игр 2016 и финалистка “Танцев со звездами 2019“ Анна Ризатдинова поделилась в соцсети откровенной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 27-летняя гимнастка опубликовала селфи, где она запечатлена в роскошном белом платье с с глубоким вырезом на груди. Наряд звезда дополнила ярким макияжем с акцентом на глаза.

В описании к фото Ризатдинова решила обратиться к хейтерам, которые считают, что мамам не стоит делиться такими “пошлыми“ снимками. Анна добавила, что девушки наоборот должны гордиться своим телом, особенно после родов.

“Многие доброжелатели мне сейчас напишут, “ты же мать“, “ты же спортсменка“, “как ты можешь выставлять ТАКИЕ фотографии“🙊🙉🙈. Я не считаю, что если ты МАТЬ, то жизнь должна остановиться!!! Да, нужно четко выдерживать линию женственности и не переходить грань пошлости и вульгарности! Но при этом гордиться своим телом после родов (мамочки меня поймут) считаю обязательным !!!“, - написала знаменитость.

Анна Ризатдинова засветила грудь в откровенном платье Скриншот

Отметим, что многие подписчики согласились с мнением спортсменки и отметили, что у нее идеальная фигура:

Красиво и секси 🔥!!!! А когда ещё выставлять, молодая и красивая!!!!

Какие ТАКИЕ? И что что мать? Мать это одно. Но вы же еще и женщина, личность и человек.

Ідеальне тіло👌 сміливо виставляйте фото👏😍🔥

Шикарная 🤩🔥😍

Мама - это прежде всего красивая женщина ❤️ фото огонь 🔥 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Я мама двох малявок і я мрію виставляти такі фото. Над чим і працюю потрошки

Шикарная мамуля🔥🔥🔥🔥

Аня✨ ти прекрасна❣️

Навіть зайшла подивитися на Ваш профіль. Я взагалі не розумію, какіє-такіє фото Ви виставляєте🤷‍♀️ Не вульгарно, все красиво. Люди фігню пишуть. Не звертайте уваги

Ранее Анна Ризандинова появилась на публике в дизайнерском платье-зефирке.

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