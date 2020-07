"Талантище": Настя Каменских спародировала Бритни Спирс, Шакиру и Шер

Одна из самых успешных украинских исполнительниц современности Настя Каменских похвасталась перед фанами еще одним талантом. Оказывается, артистка не только красиво поет, но и умеет пародировать знаменитостей.

Так, на официальной странице Каменских в Инстаграм появилось видео, где она перепела таких всемирно известных звезд, как Бритни Спирс, Шер и Шакиру. Настя исполнила хиты “Oops!...I Did It Again“, “Believe“ и “Whenever, Wherever“.

“Три песни как три состояния , которые бывают у каждой девочки :

1. “oops!.. I did it again” 🙈

2. “do you believe in life after love”💕

3. “le ro lo le lo le” 🤪

А какая ты сегодня? 😄 И какая пародия понравился больше всего?“, - поинтересовалась украинская звезда в своих подписчиков.