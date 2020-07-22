"Талантище": Настя Каменских спародировала Бритни Спирс, Шакиру и Шер
Одна из самых успешных украинских исполнительниц современности Настя Каменских похвасталась перед фанами еще одним талантом. Оказывается, артистка не только красиво поет, но и умеет пародировать знаменитостей.
Читай также: “Знойное утро“: Мокрая Каменских поразила Сеть рельефной фигурой в бикини
Так, на официальной странице Каменских в Инстаграм появилось видео, где она перепела таких всемирно известных звезд, как Бритни Спирс, Шер и Шакиру. Настя исполнила хиты “Oops!...I Did It Again“, “Believe“ и “Whenever, Wherever“.
“Три песни как три состояния , которые бывают у каждой девочки :
1. “oops!.. I did it again” 🙈
2. “do you believe in life after love”💕
3. “le ro lo le lo le” 🤪
А какая ты сегодня? 😄 И какая пародия понравился больше всего?“, - поинтересовалась украинская звезда в своих подписчиков.
Многие пользователи Сети были в восторге от нового ролика Каменских:
- Талантище👍👍👍 вот когда действительно у человека есть голос🔥🔥🔥
- Вы прекрасны.Просто пушка 😍😍😍
- Огооо🔥🔥🔥🔥Класс👏👏👏
- Фантастика! Бритни особенно, даже она вживую так не споёт😂
- У Насти всегда был очень сильный и классный голос 🎀👍🏼👍🏼
- Круто🔥 Ещё и красотка❤️
- Шакира!!! Крууутоооо 🔥🔥
- Ах круто, очень круто🔥😍
Напомним, ранее Настя Каменских прыгнула в бассейн в одежде.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил