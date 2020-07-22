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"Талантище": Настя Каменских спародировала Бритни Спирс, Шакиру и Шер

Комментариев: 2
Украинская певица перепела всемирно известные хиты.
"Талантище": Настя Каменских спародировала Бритни Спирс, Шакиру и Шер
"Талантище": Настя Каменских спародировала Бритни Спирс, Шакиру и Шер
instagram.com/kamenskux

Одна из самых успешных украинских исполнительниц современности Настя Каменских похвасталась перед фанами еще одним талантом. Оказывается, артистка не только красиво поет, но и умеет пародировать знаменитостей.

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Так, на официальной странице Каменских в Инстаграм появилось видео, где она перепела таких всемирно известных звезд, как Бритни Спирс, Шер и Шакиру. Настя исполнила хиты “Oops!...I Did It Again“, “Believe“ и “Whenever, Wherever“.

“Три песни как три состояния , которые бывают у каждой девочки :
1. “oops!.. I did it again” 🙈
2. “do you believe in life after love”💕
3. “le ro lo le lo le” 🤪
А какая ты сегодня? 😄 И какая пародия понравился больше всего?“, - поинтересовалась украинская звезда в своих подписчиков.

Многие пользователи Сети были в восторге от нового ролика Каменских:

  • Талантище👍👍👍 вот когда действительно у человека есть голос🔥🔥🔥
  • Вы прекрасны.Просто пушка 😍😍😍
  • Огооо🔥🔥🔥🔥Класс👏👏👏
  • Фантастика! Бритни особенно, даже она вживую так не споёт😂
  • У Насти всегда был очень сильный и классный голос 🎀👍🏼👍🏼
  • Круто🔥 Ещё и красотка❤️
  • Шакира!!! Крууутоооо 🔥🔥
  • Ах круто, очень круто🔥😍

Напомним, ранее Настя Каменских прыгнула в бассейн в одежде.

 

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Теги: Настя Каменских
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Источник: Ivоna bigmir)net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  23.07.2020, 17:37
Оценка:  -2
гость
Дырища!
маскишоу    23.07.2020, 23:13
Оценка:  -21
маскишоу
molodec!!!!!!!!!!!!!!!
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