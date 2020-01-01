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Что такое "эффект Девизорова"?: Девушка звезды сериалов объяснила словосочетание

Спецтема: ТВ и телешоу
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Актриса Лилия Цвеликова рассказала, почему девушки так западают на ее парня .

Что такое
Что такое "эффект Девизорова"?: Девушка звезды сериалов объяснила словосочетание
Пресс-служба

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Cовсем скоро актер Макс Девизоров появится в первом веб-сериале Нового канала FAKE. Там он сыграет бедбоя, который попытается любой ценой затянуть в постель инста-блогершу Лизу. Для Максима это будет далеко не первая роль негодяя на экране. Но именно за такие образы его и полюбили зрители Нового канала – сначала в сериале «Первые ласточки», а затем в «Новенькій».

Но правда в том, что в жизни Макс Девизоров совсем другой. Его настоящего хорошо знает его девушка – актриса FAKE Лилия Цвеликова, которая сыграет пацанку Валю.

Да, мы все прекрасно знаем, как он выглядит, – с улыбкой говорит Лилия. – Конечно, он красивый, и знает об этом. Мне нравится, что он не делает на этом серьезный акцент, чаще шутит над собой, но умеет воспринимать себя без самовлюбленности. Вопрос в том, как он этим пользуется. А пользуется он этим профессионально и грамотно.

Что такое
Что такое "эффект Девизорова"?: Девушка звезды сериалов объяснила словосочетание
Пресс-служба

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Лилия Цвеликова знает, что на ее парня постоянно западают другие девушки. К этому она относится с юмором, потому что уверена в своих отношениях. Девушка даже дала название этому феномену – «эффект Девизорова».

«Эффект Девизорова» – это тот самый прекрасный «приклеенный» Максу киношный образ, который он идеально исполняет. Это эффект этакого мачо-боя, альфа. Рассчитано, что на это все и будут вестись, – объясняет Лилия. – «Эффект Девизорова» – это я так в шутку сейчас назвала, как он производит первое впечатление на большинство. Чаще всего дальше красоты никто не заглядывает – что-то мешает, мне так кажется. Но если это убрать, то я не прекращу считать его красивым, потому что не только это меня в нем привлекает. Для меня в Максе есть нечто гораздо более важное, чем его внешность, другая, специфическая красота, как бы это не было банально, но она в его человеческих качествах – он умеет светиться, понимаете? Он глубокий человек, с богатым внутренним миром, чувствительный ко всему.

Премьера комедийного веб-сериала FAKE состоится уже через неделю, 27 июля на YouTube Нового канала! Погрузись в фейк!

Ранее мы писали, что Jerry Heil написала саундтрек для веб-сериала FAKE.

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Теги: сериал, новый канал
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Источник: IVONA)bigmir.net

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