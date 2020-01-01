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"Девушка-мечта": Супруга Монатика очаровала Сеть ярким нарядом

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Ирина Монатик показала кадр со съемок нового проекта .

"Девушка-мечта": Супруга Монатика очаровала Сеть ярким нарядом
instagram.com/irinamonatik

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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть ярким образом. В Инстаграм Ирина Монатик показала кадр со съемок нового проекта.

На фото она позирует на фоне розовой бутафорской пальмы. Ирина одета в белый кроп-топ и ярко-розовый сарафан. Волосы знаменитости подобраны наверх в гульку.

Кубинский Киев.💕🌴💕 съемки продолжаются🎥💥❤️💪🏽 #madewithloveandrhythm, - написала Ирина.

"Девушка-мечта": Супруга Монатика очаровала Сеть ярким нарядом
instagram.com/irinamonatik

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Фолловеры похвали красоту и наряд Ирины и поставили лайки:

  • Любимая леди🍑
  • 💕💕💕💕💕💕💕💕💕Иришенька , это твоя атмосфера !!!!
  • Прекрасная Ириша😍💗
  • Красивая какая🤗
  • Девушка мечта, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Ирина Монатик показала шикарный букет от мужа. 

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Теги: Ирина Монатик, Дмитрий Монатик, наряды звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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