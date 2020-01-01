"Девушка-мечта": Супруга Монатика очаровала Сеть ярким нарядом
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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть ярким образом. В Инстаграм Ирина Монатик показала кадр со съемок нового проекта.
На фото она позирует на фоне розовой бутафорской пальмы. Ирина одета в белый кроп-топ и ярко-розовый сарафан. Волосы знаменитости подобраны наверх в гульку.
Кубинский Киев.💕🌴💕 съемки продолжаются🎥💥❤️💪🏽 #madewithloveandrhythm, - написала Ирина.
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Фолловеры похвали красоту и наряд Ирины и поставили лайки:
- Любимая леди🍑
- 💕💕💕💕💕💕💕💕💕Иришенька , это твоя атмосфера !!!!
- Прекрасная Ириша😍💗
- Красивая какая🤗
- Девушка мечта, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Ирина Монатик показала шикарный букет от мужа.
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