Ирина Монатик показала кадр со съемок нового проекта .

"Девушка-мечта": Супруга Монатика очаровала Сеть ярким нарядом instagram.com/irinamonatik

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Жена популярного певца, танцора Дмитрия Монатика очаровала Сеть ярким образом. В Инстаграм Ирина Монатик показала кадр со съемок нового проекта.

На фото она позирует на фоне розовой бутафорской пальмы. Ирина одета в белый кроп-топ и ярко-розовый сарафан. Волосы знаменитости подобраны наверх в гульку.

Кубинский Киев.💕🌴💕 съемки продолжаются🎥💥❤️💪🏽 #madewithloveandrhythm, - написала Ирина.

"Девушка-мечта": Супруга Монатика очаровала Сеть ярким нарядом instagram.com/irinamonatik

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Фолловеры похвали красоту и наряд Ирины и поставили лайки:

Любимая леди🍑

💕💕💕💕💕💕💕💕💕Иришенька , это твоя атмосфера !!!!

Прекрасная Ириша😍💗

Красивая какая🤗

Девушка мечта, - написали в Сети.

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