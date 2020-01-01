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Беременная Кэти Перри рассекретила свой новый вес

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Совсем скоро певица родит Орландо Блуму дочь.
Беременная Кэти Перри рассекретила свой новый вес
Беременная Кэти Перри рассекретила свой новый вес
instagram.com/katyperry

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Совсем скоро известная американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум станут родители. А на днях 35-летняя артистка приняла участие в интервью для радио KIIS-FM. В эфире она рассказала, с какими сложностями столкнулась на последних месяцах беременности.

Так, будущая мама пожаловалась на отеки тела и заявила, что уважает всех женщин, которые прошли через это.

“Я очень благодарна за то, каким стало мое тело. Я уважаю всех женщин, которые проходят через это. Во время беременности у нас меняется мировоззрение. Но у меня все отекло! Мои руки отекли, ноги тоже начинают отекать! Я огромная!“, - рассказала о своем самочувствии Перри.

Кроме того, Кэти назвала свой новый вес. По словам артистки, при росте 170 см она сейчас весит 86 килограммов.

Напомним, ранее беременная Кэти Перри снялась обнаженной в новом клипе.

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Теги: Кэти Перри, Орландо Блум
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Источник: Ivоna bigmir)net

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