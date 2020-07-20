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"Люби меня, люби": Падчерица Потапа показала очень стройную фигуру

Комментариев: 1
Наташа Горовая поразила результатом похудения и заговорила о вечном .

"Люби меня, люби": Падчерица Потапа показала очень стройную фигуру
instagram.com/natashka.gorovaya

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Падчерица продюсера, репера Потапа, дочь продюсера Ирины Горовой 22-летняя Наташа похвасталась результатами похудения. Девушка, которая не так давно делилась намерением сесть на диету и упорядочить занятия в спортзале, стала выглядеть не просто стройной, а худой.

Новое фото Наташа добавила в Инстаграм. В кадре она появилась в темной водолазке и светлых джинсах с высокой талией. Дополнила образ ярко-красная сумочка.

Пост, который Наташа проиллюстрировала таким снимком, оказался глубоко философским и жизнеутверждающим.

Нам отведено жить так мало времени, хотя казалось бы - в среднем лет 60, так много.. но мне вот уже 22, а когда я успела прожить это время? не знаю

никто не знает сколько вам отведено на жизнь и сколько на отношения

потому важно ценить, слышать, наслаждаться, кайфовать от момента, развиваться, не сидеть на месте

оставляйте свою ревность на задний план и просто наслаждайтесь отношениями

ведь мы так часто ищем поводы для ссор, забывая наслаждаться самым главным - друг другом

проводите время с близкими , не ругайтесь с родителями , звоните бабушкам и дедушкам, фотографируйтесь и печатайте фотографии, потому что в телефоне все теряется

заполняйте свою голову максимально приятными красками, когда вы влюблены, счастливы, беззаботны.

люби меня люби
жарким огнём
ночью и днём ❤️, - написала Наташа Горовая.

"Люби меня, люби": Падчерица Потапа показала очень стройную фигуру
instagram.com/natashka.gorovaya

Ранее мы писали, что Наташа Горовая поразила снимком в белье. 

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Теги: Ирина Горовая, Потап, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  20.07.2020, 17:25
Оценка:  +1
pусский
Я понял - она хочет Потапа!
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