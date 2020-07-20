"Люби меня, люби": Падчерица Потапа показала очень стройную фигуру
Читай также: “Такие секси“: Горовая с дочкой очаровали Сеть снимком в купальниках
Падчерица продюсера, репера Потапа, дочь продюсера Ирины Горовой 22-летняя Наташа похвасталась результатами похудения. Девушка, которая не так давно делилась намерением сесть на диету и упорядочить занятия в спортзале, стала выглядеть не просто стройной, а худой.
Новое фото Наташа добавила в Инстаграм. В кадре она появилась в темной водолазке и светлых джинсах с высокой талией. Дополнила образ ярко-красная сумочка.
Пост, который Наташа проиллюстрировала таким снимком, оказался глубоко философским и жизнеутверждающим.
Нам отведено жить так мало времени, хотя казалось бы - в среднем лет 60, так много.. но мне вот уже 22, а когда я успела прожить это время? не знаю
никто не знает сколько вам отведено на жизнь и сколько на отношения
потому важно ценить, слышать, наслаждаться, кайфовать от момента, развиваться, не сидеть на месте
оставляйте свою ревность на задний план и просто наслаждайтесь отношениями
ведь мы так часто ищем поводы для ссор, забывая наслаждаться самым главным - друг другом
проводите время с близкими , не ругайтесь с родителями , звоните бабушкам и дедушкам, фотографируйтесь и печатайте фотографии, потому что в телефоне все теряется
заполняйте свою голову максимально приятными красками, когда вы влюблены, счастливы, беззаботны.
люби меня люби
жарким огнём
ночью и днём ❤️, - написала Наташа Горовая.
Ранее мы писали, что Наташа Горовая поразила снимком в белье.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил