Наташа Горовая поразила результатом похудения и заговорила о вечном .

"Люби меня, люби": Падчерица Потапа показала очень стройную фигуру instagram.com/natashka.gorovaya

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Падчерица продюсера, репера Потапа, дочь продюсера Ирины Горовой 22-летняя Наташа похвасталась результатами похудения. Девушка, которая не так давно делилась намерением сесть на диету и упорядочить занятия в спортзале, стала выглядеть не просто стройной, а худой.

Новое фото Наташа добавила в Инстаграм. В кадре она появилась в темной водолазке и светлых джинсах с высокой талией. Дополнила образ ярко-красная сумочка.

Пост, который Наташа проиллюстрировала таким снимком, оказался глубоко философским и жизнеутверждающим.

Нам отведено жить так мало времени, хотя казалось бы - в среднем лет 60, так много.. но мне вот уже 22, а когда я успела прожить это время? не знаю



никто не знает сколько вам отведено на жизнь и сколько на отношения



потому важно ценить, слышать, наслаждаться, кайфовать от момента, развиваться, не сидеть на месте



оставляйте свою ревность на задний план и просто наслаждайтесь отношениями



ведь мы так часто ищем поводы для ссор, забывая наслаждаться самым главным - друг другом



проводите время с близкими , не ругайтесь с родителями , звоните бабушкам и дедушкам, фотографируйтесь и печатайте фотографии, потому что в телефоне все теряется



заполняйте свою голову максимально приятными красками, когда вы влюблены, счастливы, беззаботны.



люби меня люби

жарким огнём

ночью и днём ❤️, - написала Наташа Горовая.

"Люби меня, люби": Падчерица Потапа показала очень стройную фигуру instagram.com/natashka.gorovaya

Ранее мы писали, что Наташа Горовая поразила снимком в белье.

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