Леся Никитюк покорила Сеть снимком в украинском наряде на фоне Карпат
Известная украинская ведущая, звезда развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк восхитила Сеть новой публикацией. В рамках съемок тревел-шоу “ЛеМаршрутка“ знаменитость отправилась на Западную Украину.
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Так, на своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала несколько фотографий в традиционном бойковском наряде на фоне карпатской природы. В описании к свежим кадрам ведущая рассказала подписчикам о этнической группе Бойки.
“Не спочивать пішла в снопи.... А стала сфотографувалась😂❤️ .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ...“, - подписала фото знаменитость.
Пользователи Сети принялись активно комментировать новые фотографии Леси:
- Лесюня - красуня💃❤️❤️❤️
- Справжня! Красива!Неперевершена!
- О це так чаклунка в зеленій хустці😻
- Красавица, Леся!!! 💐
- Україно, рiдний край 😍 гарнесенька😘
- Ви чудова😊❤️
- Уууууххххх 🌼🌼🌼🌼🌼красотка
- Гарна ❤️❤️❤️🔥
- Справжня Україночка!😍
Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.
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