Леся Никитюк покорила Сеть снимком в украинском наряде на фоне Карпат

Ведущая шоу "ЛеМаршрутка" сфотографировалась бойковском традиционном наряде.

Известная украинская ведущая, звезда развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк восхитила Сеть новой публикацией. В рамках съемок тревел-шоу “ЛеМаршрутка“ знаменитость отправилась на Западную Украину.

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Так, на своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала несколько фотографий в традиционном бойковском наряде на фоне карпатской природы. В описании к свежим кадрам ведущая рассказала подписчикам о этнической группе Бойки.

“Не спочивать пішла в снопи.... А стала сфотографувалась😂❤️ .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ...“, - подписала фото знаменитость.

Леся Никитюк в украинском наряде Скриншот

Леся Никитюк в украинском наряде Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новые фотографии Леси:

Лесюня - красуня💃❤️❤️❤️

Справжня! Красива!Неперевершена!

О це так чаклунка в зеленій хустці😻

Красавица, Леся!!! 💐

Україно, рiдний край 😍 гарнесенька😘

Ви чудова😊❤️

Уууууххххх 🌼🌼🌼🌼🌼красотка

Гарна ❤️❤️❤️🔥

Справжня Україночка!😍

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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