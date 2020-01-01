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Леся Никитюк покорила Сеть снимком в украинском наряде на фоне Карпат

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Ведущая шоу "ЛеМаршрутка" сфотографировалась бойковском традиционном наряде.
Леся Никитюк покорила Сеть снимком в украинском наряде на фоне Карпат
Леся Никитюк покорила Сеть снимком в украинском наряде на фоне Карпат
instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская ведущая, звезда развлекательных проектов Нового канала Леся Никитюк восхитила Сеть новой публикацией. В рамках съемок тревел-шоу “ЛеМаршрутка“ знаменитость отправилась на Западную Украину.

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Так, на своей странице в Инстаграм Никитюк опубликовала несколько фотографий в традиционном бойковском наряде на фоне карпатской природы.  В описании к свежим кадрам ведущая рассказала подписчикам о этнической группе Бойки.

“Не спочивать пішла в снопи.... А стала сфотографувалась😂❤️ .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки - це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ...“, - подписала фото знаменитость.

Леся Никитюк в украинском наряде
Леся Никитюк в украинском наряде
Скриншот

Леся Никитюк в украинском наряде
Леся Никитюк в украинском наряде
Скриншот

Пользователи Сети принялись активно комментировать новые фотографии Леси:

  • Лесюня - красуня💃❤️❤️❤️
  • Справжня! Красива!Неперевершена!
  • О це так чаклунка в зеленій хустці😻
  • Красавица, Леся!!! 💐
  • Україно, рiдний край 😍 гарнесенька😘
  • Ви чудова😊❤️
  • Уууууххххх 🌼🌼🌼🌼🌼красотка
  • Гарна ❤️❤️❤️🔥
  • Справжня Україночка!😍

Ранее сообщалось, что Леся Никитюк спасла жизнь медсестре.

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Теги: Леся Никитюк, Карпаты
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Источник: Ivоna bigmir)net

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