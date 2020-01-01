Иду на поправку: Остапчук эффектно отметился на морском курорте
Телеведущий сделал яркий снимок на фоне гор в Бодруме .
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Популярный телеведущий, шоумен Владимир Остапчук отправился на отдых и запостил атмосферное фото.
В Инстаграм он добавил снимок, на котором позирует на фоне моря и гор в турецком Бодруме. Телеведущий попал в кадр в просторных светлых брюках и летней рубашке, а дополнили образ очки от солнца.
Морская болезнь - когда ты за сотни километров от моря и тебе от этого плохо.
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Как видно, я пошёл на поправку😊😊😊, - написал Остапчук.
Ранее мы писали, что Владимир Остапчук устроил зажигательные танцы с любимой.
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