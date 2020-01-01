"Миру повезло с тобой": Алена Шоптенко показала редкое фото мужа
Известная украинская танцовщица, партнерша Олега Винника в новом сезоне шоу “Танцы со звездами 2020“ Алена Шоптенко поделилась трогательной публикацией. Хореограф опубликовала редкое фото своего супруга, креативного предпринимателя и бренд-стратега Алексея Иванова.
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В воскресенье, 19 июля, возлюбленный Шоптенко отметил день рождения. По случаю праздника Алена решила поделиться на своей странице в Инстаграм черно-белым портретом именинника. Снимок она дополнила милым посланием к мужу.
“Миру безгранично повезло с тобой! А я счастлива, что ты со мной 🥰 С днём рождения, любимый ! 🖤“, - подписала кадр артистка.
Напомним, ранее Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына.
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