Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Миру повезло с тобой": Алена Шоптенко показала редкое фото мужа

Комментариев: 0
Звезда "Танцев со звездами" трогательно поздравила мужа с днем рождения.
"Миру повезло с тобой": Алена Шоптенко показала редкое фото мужа
"Миру повезло с тобой": Алена Шоптенко показала редкое фото мужа

Известная украинская танцовщица, партнерша Олега Винника в новом сезоне шоу “Танцы со звездами 2020“ Алена Шоптенко поделилась трогательной публикацией. Хореограф опубликовала редкое фото своего супруга, креативного предпринимателя и бренд-стратега Алексея Иванова.

Читай также: “Выглядите лет на 18“: Алена Шоптенко запостила фото в купальнике

В воскресенье, 19 июля, возлюбленный Шоптенко отметил день рождения. По случаю праздника Алена решила поделиться на своей странице в Инстаграм черно-белым портретом именинника. Снимок она дополнила милым посланием к мужу.

“Миру безгранично повезло с тобой! А я счастлива, что ты со мной 🥰 С днём рождения, любимый ! 🖤“, - подписала кадр артистка.

Алена Шоптенко показала редкое фото мужа Алексея
Алена Шоптенко показала редкое фото мужа Алексея
Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алена Шоптенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь