"Миру повезло с тобой": Алена Шоптенко показала редкое фото мужа

Звезда "Танцев со звездами" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

Известная украинская танцовщица, партнерша Олега Винника в новом сезоне шоу “Танцы со звездами 2020“ Алена Шоптенко поделилась трогательной публикацией. Хореограф опубликовала редкое фото своего супруга, креативного предпринимателя и бренд-стратега Алексея Иванова.

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В воскресенье, 19 июля, возлюбленный Шоптенко отметил день рождения. По случаю праздника Алена решила поделиться на своей странице в Инстаграм черно-белым портретом именинника. Снимок она дополнила милым посланием к мужу.

“Миру безгранично повезло с тобой! А я счастлива, что ты со мной 🥰 С днём рождения, любимый ! 🖤“, - подписала кадр артистка.

Алена Шоптенко показала редкое фото мужа Алексея Скриншот

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассекретила забавные словечки 2-летнего сына.

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