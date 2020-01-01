"Огонь!": Ризатдинова взбудоражила Сеть пляжными фото
Гимнастка позировала в асимметричном закрытом купальнике .
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Украинская спортсменка, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде 2016, суперфиналистка “Танцев со звездами“ Анна Ризатдинова поразила Сеть снимками в купальнике.
В Инстаграм знаменитость добавила два фото, сделанных около бассейна. Анна позирует в асимметричном черном закрытом купальнике и темных очках.
Обож❤️ю лето 🐠, - подписала снимки Ризатдинова.
Фолловеры оставила к снимкам множество лайков и комментариев, назвав кадры “огненными“.
Ранее мы писали, что Ризатдинова очаровала платьем на светской тусовке.
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