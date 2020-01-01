Гимнастка позировала в асимметричном закрытом купальнике .

"Огонь": Ризатдинова взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/anna_rizatdinova/

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Украинская спортсменка, обладательница бронзовой медали на Олимпиаде 2016, суперфиналистка “Танцев со звездами“ Анна Ризатдинова поразила Сеть снимками в купальнике.

В Инстаграм знаменитость добавила два фото, сделанных около бассейна. Анна позирует в асимметричном черном закрытом купальнике и темных очках.



Обож❤️ю лето 🐠, - подписала снимки Ризатдинова.



"Огонь": Ризатдинова взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/anna_rizatdinova/

"Огонь": Ризатдинова взбудоражила Сеть пляжными фото instagram.com/anna_rizatdinova/

Фолловеры оставила к снимкам множество лайков и комментариев, назвав кадры “огненными“.

Ранее мы писали, что Ризатдинова очаровала платьем на светской тусовке.

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