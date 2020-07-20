Светлана Лобода похвасталась точеной фигурой в бикини

Артистка запостила видео с отдыха в Греции.

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая сейчас строит карьеру в России, восхитила поклонников похудевшей фигурой.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя “Суперзвезда“ опубликовала видео с отдыха на греческом острове Миконос. В ролике певица в черном бикини и пляжной черно-белой рубашке демонстрирует соблазнительную походку. Свой летний образ она дополнила солнцезащитными очками и черными шлепками.

“Спешу на монтаж нового клипа!! #BoomBoomLo 🔥🔥🔥👻 #verySOON 😉 жжжждёте??)“, - подписала публикацию Лобода.

Ранее Лобода Лобода подразнила Сеть новым снимком без белья.

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