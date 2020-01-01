"Огненная чертовка": Каменских в пикантных позах подразнила Сеть
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Популярная певица Настя Каменских взбудоражила Сеть новыми фото. Во время поездки по Украине, звезда устроила фотосессию на фоне деревенского пейзажа.
Фото Каменских добавила в Инстаграм. Она позирует в коротеньком вышитом платье, принимая соблазнительные позы и приподнимая подол.
Mother Nature🌾love my Ukraine (Природа-мать. Люблю свою Украину), - подписала Каменских.
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Поклонники в комментариях подчеркнули красоту и сексуальность звезды:
- Лесная фея!❤️❤️❤️❤️❤️👌👏🤟🍀
- Даа это очень красиво
- Солнышко💛💛💛💛💛💛💛💛
- Какая Вы красивая 😍
- Наша красотачка 💜
- 🤔Когда полная была не оголялась
- Красавица❤️ гарна дивчина😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Потап показал, что приготовил на завтрак Каменских.
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