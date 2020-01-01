"Ах эти ноги": Даша Астафьева поразила горячим образом

Звезда "Playboy" снялась в образе горничной.

Популярная украинская исполнительница, актриса, модель и звезда Playboy Даша Астафьева в очередной раз взбудоражила Сеть откровенной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 34-летняя знаменитость опубликовала снимок, где она предстала в соблазнительном образе горничной. Так, на свежем кадре Даша предстала в черном боди с белыми рюшами по краю и с белые манжетами на руках. Свой наряд она дополнила черными туфлями на высоком каблуке и солнцезащитными очками в белой оправе.

“Девочки, знайте, если мужчина снимает вас сам, дольше десяти секунд, у вас #ВСЕСЕРЬЕЗНО😂😂😂“, - забавно подписала кадр Астафьева.

Скриншот

Поклонники засыпали новый пост звезды множеством комментариев:

Дашуля несомненно идеальное создание с идеальной фигуркой, лицом ангела и божественным голосом, который прошибает до мурашек.

Если и есть в мире идеальные фигуры, то вы счастливая обладательница одной из них!👌👏👍

Ну, звезда!!!! Однозначно!!!! 💗💗💗

Умница не перестает удивлять🔥🔥🔥 огонь в во всем💋💋💋💋

И платье по фигуре!

Красуня

Класс, значит этот мужчина любит)))))❤️😉🔥

Ох уж эта Даша.. какое же все таки шикардосовое существо..

Очаровываешь в каждом фото...Радуй нас Дашенька новыми образами...👍⭐

Однозначно, рабочая схема)))

Ах эти ноги ноги ноги ноги😍

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