"Парад купальников": Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы

Певица позировала на фоне Черного моря.

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками фотографиями пляжными фотографиями. Звезда проводит летний отпуск в Одессе.

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Так, на своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость решила похвастаться пышными формами, опубликовав серию снимков в купальниках. На первых кадрах Алина запечатлена в темном бикини и на каблуках в беседке.

Позже она запостила селфи, где предстала в красном купальнике и темных очках. На еще нескольких фото Гросу позировала в воде в сиреневом бюстгальтере и синих трусах с растительным принтом.

“Парад купальников продолжается😊😊😊 нужно удовлетворить скопившееся самоизоляционное желание увидеть и почувствовать море❤️❤️❤️🌊🌊🌊“, - подписала один их снимков певица.

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы Скриншот

Ранее Алина Гросу призналась, что готовит украиноязычную песню.

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