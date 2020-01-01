"Парад купальников": Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками фотографиями пляжными фотографиями. Звезда проводит летний отпуск в Одессе.
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Так, на своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость решила похвастаться пышными формами, опубликовав серию снимков в купальниках. На первых кадрах Алина запечатлена в темном бикини и на каблуках в беседке.
Позже она запостила селфи, где предстала в красном купальнике и темных очках. На еще нескольких фото Гросу позировала в воде в сиреневом бюстгальтере и синих трусах с растительным принтом.
“Парад купальников продолжается😊😊😊 нужно удовлетворить скопившееся самоизоляционное желание увидеть и почувствовать море❤️❤️❤️🌊🌊🌊“, - подписала один их снимков певица.
Ранее Алина Гросу призналась, что готовит украиноязычную песню.
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