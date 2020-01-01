Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Парад купальников": Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы

Комментариев: 0
Певица позировала на фоне Черного моря.
"Парад купальников": Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
"Парад купальников": Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
instagram.com/alina_grosu

Известная украинская певица и актриса Алина Гросу поделилась с поклонниками фотографиями пляжными фотографиями. Звезда проводит летний отпуск в Одессе.

Читай также: “Муж не ревнует?“: Алина Гросу сняла пикантное видео с другом

Так, на своей странице в Инстаграм 25-летняя знаменитость решила похвастаться пышными формами, опубликовав серию снимков в купальниках. На первых кадрах Алина запечатлена в темном бикини и на каблуках в беседке. 

Позже она запостила селфи, где предстала в красном купальнике и темных очках. На еще нескольких фото Гросу позировала в воде в сиреневом бюстгальтере и синих трусах с растительным принтом.

“Парад купальников продолжается😊😊😊 нужно удовлетворить скопившееся самоизоляционное желание увидеть и почувствовать море❤️❤️❤️🌊🌊🌊“, - подписала один их снимков певица.

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Скриншот

Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Алина Гросу поделилась пляжными кадрами из Одессы
Скриншот

Ранее Алина Гросу призналась, что готовит украиноязычную песню.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Алина Гросу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь