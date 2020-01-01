"Такие секси": Горовая с дочкой очаровали Сеть снимком в купальниках
Читай также: “Что за красотка“: 15-летняя дочка Поляковой сверкнула фигурой в бикини
Экс-супруга продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) - продюсер и совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая очаровала Сеть свежим пляжным фото.
В Инстаграм Ирина добавила снимок, сделанный на Киевском море. В кадре Горовая с 22-летней дочерью Наташей позируют на фоне захода солнце. На фото видны только силуэты девушек в купальниках.
В описании Горовая отметила, что мечтать нужно правильно.
Что вы видите, когда смотрите в будущее? Это важно, ведь вы видите то, что вы желаете получить. Когда вы смотрите в своё будущее, загораются ли ваши глаза? Если да, то это то, что вы собираетесь получить. Если вы видите своё будущее обычным и мирским, это именно то, что вы получите. То, что вы видите, то вы и получаете. Начните видеть то, кем вы хотите быть, - написала Горовая.
Читай также: Елена Кравец показала подросших двойняшек Катю и Ваню
Пользователи Сети отметили в комментариях, что Ирина с Наташей выглядят эффектно и сексуально:
- Сексуальны♥️♥️♥️
- Потрясающее фото 🌶🎈без лишних слов
- Вы прекрасны😍, - написали в Сети.
- Мамууууля моя ❤️ какие правильные слова! А фотка то какая!😍, - написала Наташа Горовая.
Ранее мы писали, что Ирина Горовая показала кадры в образе Дорофеевой.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил