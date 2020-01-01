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"Такие секси": Горовая с дочкой очаровали Сеть снимком в купальниках

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Экс-супруга Потапа показала эффектное фото, сделанное на Киевском море .

"Такие секси": Горовая с дочкой очаровали Сеть снимком в купальниках
instagram.com/gorovaya_irina

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Экс-супруга продюсера, рэпера Алексея Потапенко (Потапа) - продюсер и совладелица лейбла Mozgi Ирина Горовая очаровала Сеть свежим пляжным фото.

В Инстаграм Ирина добавила снимок, сделанный на Киевском море. В кадре Горовая с 22-летней дочерью Наташей позируют на фоне захода солнце. На фото видны только силуэты девушек в купальниках.

В описании Горовая отметила, что мечтать нужно правильно.

Что вы видите, когда смотрите в будущее? Это важно, ведь вы видите то, что вы желаете получить. Когда вы смотрите в своё будущее, загораются ли ваши глаза? Если да, то это то, что вы собираетесь получить. Если вы видите своё будущее обычным и мирским, это именно то, что вы получите. То, что вы видите, то вы и получаете. Начните видеть то, кем вы хотите быть, - написала Горовая.

"Такие секси": Горовая с дочкой очаровали Сеть снимком в купальниках
instagram.com/gorovaya_irina

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Пользователи Сети отметили в комментариях, что Ирина с Наташей выглядят эффектно и сексуально:

  • Сексуальны♥️♥️♥️
  • Потрясающее фото 🌶🎈без лишних слов
  • Вы прекрасны😍, - написали в Сети.
  • Мамууууля моя ❤️ какие правильные слова! А фотка то какая!😍, - написала Наташа Горовая.

Ранее мы писали, что Ирина Горовая показала кадры в образе Дорофеевой.

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Теги: Ирина Горовая, дети звезд, фото в купальнике
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Источник: IVONA)bigmir.net

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