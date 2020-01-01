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"Что за красотка": 15-летняя дочка Поляковой сверкнула фигурой в бикини

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Маша Полякова позировала в красном купальнике - и очаровала Сеть .

"Что за красотка": 15-летняя дочка Поляковой сверкнула фигурой в бикини
instagram.com/mashapolyakova

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Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша очаровала Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм девушка добавила эффектный кадр, для которого позировала в красном бикини, сидя в плетеной качели.

Изюминкой фото стали неровные тени от плетения, которые создают на лице и волосах Маши загадочное мерцание.

В подписи дочь знаменитости посетовала на серьезные перемены, которые произошли у нее в карантин. 

Столько всего изменилось за этот карантин , многие люди поменялись и остались только настоящие друзья, желаю что бы у вас было много верных друзей ❤️❤️❤️, - написала Полякова-младшая.

"Что за красотка": 15-летняя дочка Поляковой сверкнула фигурой в бикини
instagram.com/mashapolyakova

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Фолловеры отметили в комментариях, что Маша прекрасно выглядит, в шутку фото назвали “развратным“: 

  • Машаааааааааа🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍✨
  • Что за красотка 😍😍😍
  • Крашка просто 😻😻😻
  • люблю тебяяя😍❤️🔥🔥
  • Что за разврат?
  • Что за красотка на фото😂❤️, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Оля Полякова во время выступления сильно повредила ногу. 

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Теги: Маша Полякова, фото в бикини, дети звезд
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Источник: IVONA)bigmir.net

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