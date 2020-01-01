"Что за красотка": 15-летняя дочка Поляковой сверкнула фигурой в бикини
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Старшая дочь популярной певицы Оли Поляковой 15-летняя Маша очаровала Сеть снимком в купальнике. В Инстаграм девушка добавила эффектный кадр, для которого позировала в красном бикини, сидя в плетеной качели.
Изюминкой фото стали неровные тени от плетения, которые создают на лице и волосах Маши загадочное мерцание.
В подписи дочь знаменитости посетовала на серьезные перемены, которые произошли у нее в карантин.
Столько всего изменилось за этот карантин , многие люди поменялись и остались только настоящие друзья, желаю что бы у вас было много верных друзей ❤️❤️❤️, - написала Полякова-младшая.
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Фолловеры отметили в комментариях, что Маша прекрасно выглядит, в шутку фото назвали “развратным“:
- Машаааааааааа🔥🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍✨
- Что за красотка 😍😍😍
- Крашка просто 😻😻😻
- люблю тебяяя😍❤️🔥🔥
- Что за разврат?
- Что за красотка на фото😂❤️, - написали в Сети.
Ранее мы писали, что Оля Полякова во время выступления сильно повредила ногу.
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