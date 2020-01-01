Младшим детям звезды "Квартала 95" исполнилось 4 года.

Украинская актриса, звезда “Студии Квартал 95“ Елена Кравец поделилась с поклонниками радостным событием. В воскресенье, 19 июля, ее младшие дети, двойняшки Екатерина и Иван отпраздновали день рождения. Малышам исполнилось 4 года.

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На своей странице в Инстаграм звездная мама опубликовала праздничный кадр. На снимке подросшие Катя и Ваня в белых нарядах в большой коробке в виде подарка. На коробке можно увидеть надпись “Кате и Ване 4 года“.

“Думаю 4 года назад было так... Ваши ангелы-хранители поцеловали вас в лобики и ладошки и сдунули на облачке прямо к нам в руки и сердца)♥️♥️ Так что вы самые настоящие подарочки! С днём рождения, мои обезьянки))) 🐒🐒“, - трогательно подписала фото Кравец.

Елена Кравец показала подросших двойняшек Катю и Ваню скриншот

Напомним, ранее старшая дочь Елены Кравец показала, в каком платье появилась на выпускном.

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