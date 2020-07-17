Спортсменка посетила в свой день рождения светскую тусовку .

Эффектный кадр: Ризандинова появилась на публике в дизайнерском платье-зефирке instagram.com/anna_rizatdinova/

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Украинская гимнастка, обладательница "бронзы" на Олимпийских играх 2016, суперфиналистка 3 сезона "Танцев со звездами" Анна Ризатдинова очаровала публику в эффектном образе.

В Инстаграм знаменитость поделилась кадрами с open-air, посвященного 15-летию передачи "Светская жизнь". К слову, на пати Ризатдинова пришла в свой день рождения.

Анна появилась на вечеринке в киевском ботсаду в наряде от известного украинского дизайнера Андре Тана.

Двухцветное латье-зефирка с асимметричным верхом подчеркнуло красивую высокую шею Ризатдиновой и ее стройные ноги.

Кроме фото, Анна также добавила видео, в котором ее поздравляет телеведущая Катя Осадчая.

Вчера мы праздновали сразу два дня рождения 🥳 15 лет @svitsketv , ну и мне немножечко больше))



Благодарна каждому , кто создал мой день волшебным ! Спасибо за приглашение и всем нашим артистам за невероятную атмосферу ❤️, - написала в публикации Анна.

Эффектный кадр: Ризандинова появилась на публике в дизайнерском платье-зефирке instagram.com/anna_rizatdinova/

Ранее мы писали, что Оля Полякова травмировала ногу на дне рождения “Светской жизни“.

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