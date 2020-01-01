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"Моя Тина Кунаки": Потап показал, что приготовил на завтрак Каменских

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Продюсер поделился романтичными кадрами с женой .

"Моя Тина Кунаки": Потап показал, что приготовил на завтрак Каменских
instagram.com/realpotap

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Украинский продюсер, рэпер Алексей Потапенко (Потап) очаровал Сеть снимками завтрака, который приготовил для жены певицы Насти Каменских.

В Инстаграм Потап добавил несколько фото: на одном он появился с огромной желтой дыней, а на другом продемонстрировал сервированный стол - с ягодами, фруктами, вареными яйцами и колбасой.

Чуть позже Алексей поделился еще одним эффектным кадром, в котором они с женой загорают на лужайке около своего дома.

У меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель 🤍🖤 #дом Home ChillinУ меня тут своя Тина Кунаки и Мимишель 🤍🖤 #дом Home Chillin, - написал фото Потап.

"Моя Тина Кунаки": Потап показал, что приготовил на завтрак Каменских
instagram.com/realpotap

"Моя Тина Кунаки": Потап показал, что приготовил на завтрак Каменских
instagram.com/realpotap

"Моя Тина Кунаки": Потап показал, что приготовил на завтрак Каменских
instagram.com/realpotap

Фолловеры похвалили фото в комментариях, правда, голый торс продюсера стал предметом для шуток:

Лешенька, выкладывай побольше таких фоток, твой торс шикарен🔞🔥, - написали в Сети.

Ранее мы писали, что Настя Каменских засветила на сцене зону бикини. 

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Теги: Потап, Алексей Потапенко, Настя Каменских, звезды дома, фото в белье
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Источник: IVONA)bigmir.net

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