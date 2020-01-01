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Соединилась с природой: Алла Костромичева снялась для обложки глянца

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Ведущая "Топ-модели по-украински" (Новый канал) появилась в Harper’s Bazaar.

Соединилась с природой: Алла Костромичева снялась для обложки глянца
Соединилась с природой: Алла Костромичева снялась для обложки глянца
Пресс-служба

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За более чем десять лет работы в моделинге Алла Костромичева успела украсить десятки обложек глянца: как украинского, так и зарубежного. Но на достигнутом девушка не останавливается — недавно она снялась для обложки украинской редакции Harper’s Bazaar. Этот номер (июль-август 2020) посвящен украинской моде.

Алла позировала в лазурном свободном костюме от CHAKSHYN — украинского бренда, создающего оригинальную женскую одежду с элементами мужского гардероба. Над стилем работала Евгения Скварская, а снимала фотограф Аня Брудна.

Мне очень нравится, что украинский глянец снимает обложку и fashion story силами украинской команды. К сожалению, не все журналы так делают, — отметила ведущая Нового канала. — Мне бы хотелось, чтобы украинский глянец снимал больше наших моделей и привлекал наших визажистов, парикмахеров, стилистов, фотографов.

Соединилась с природой: Алла Костромичева снялась для обложки глянца
Соединилась с природой: Алла Костромичева снялась для обложки глянца
Пресс-служба

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На обложке Костромичева плывет на кресле по озеру. Этот кадр привлекает оригинальностью и вызывает легкую ностальгию по детству.

Тема съемки — единение с природой, ощущение детства, воспоминания о лете у бабушки, поездках на озеро, времени на даче… Мне было очень спокойно, комфортно, грело ощущение любви, — рассказала Алла Новому каналу. — Снимали мы на озере недалеко от Киева, в часе езды от столицы. Очень красивая локация — свежесть, природа, чистота… Несмотря на то, что отработала целый день, мне казалось, что я в какой-то степени подпиталась и зарядилась энергией.

Увидеть Аллу Костромичеву в fashion story вы сможете в журнале Harper’s Bazaar, который поступит в продажу уже 21 июля. 

Ранее мы писали, что ведущий “Нового канала“ попал в рабство в Египте. 

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Теги: Алла Костромечова, озеро, фотосессии
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Источник: ivona)bigmir.net

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