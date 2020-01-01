Агент на собственном опыте узнал о реалиях работы аниматором.

"Забрали паспорт и угрожали": Ведущий "Тайный агент" попал в рабство в Египте Пресс-служба

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До начала пандемии журналист проекта "Тайный агент" (Новый канал) Валентин Чернявский полетел в солнечный Египет. Правда, не на отдых, а на расследование. Агент устроился аниматором в один из отелей Шарм-эш-Шейха, чтобы изнутри проверить его сервис.

Меня ждала не работа, а настоящее рабство, – признается Валентин. – Паспорт забрали и угрожали, что за хотя бы одно нарушение я могу не получить зарплату.

А еще во время первого совещания парню рассказали, в чем заключается работа аниматора. Речь шла не только о том, чтобы развлекать отдыхающих.

Оказалось, что мы должны просить гостей оставлять хорошие отзывы об отеле, – говорит Валентин.

"Забрали паспорт и угрожали": Ведущий "Тайный агент" попал в рабство в Египте Пресс-служба

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Отель хоть и имел пять звезд, но условия проживания в нем были не самые лучшие. В номерах – грязно, а сантехника в ванной – старая. Конечно, гости оставляли на сайте объективные отзывы. Поэтому аниматорам приходилось работать над положительной репутацией заведения.

Во время работы Валентин травмировал колено. Медицинскую помощь в отеле ему не оказали, а отправили в аптеку.

За свои деньги я приобрел обезболивающее, – рассказывает журналист. – Боль продолжалась и на следующий день, а нога опухла. Мой наставник сказал, что здесь лечить меня никто не будет. Поэтому могу уезжать. Знаете, я решил воспользоваться этим моментом. Забрал свой паспорт и улетел. Признаюсь, что в Египте пережил самые трудные недели своей жизни. Чувствовал унижение и жил в ужасных условиях. Все это – реалии работы аниматоров!

Смотрите новые расследования журналистов программы «Тайный агент» 25 июля в 7:50 на Новом канале.

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